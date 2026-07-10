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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط لرؤساء المراكز والأحياء الجدد: خدمة المواطن المعيار الأول لتقييم الأداء

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أ ش أ
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أكد محافظ أسيوط محمد علوان، أن حركة المحليات تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، إلى جانب دعم العمل الميداني، وتعيين قيادات قادرة على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن معيار النجاح الحقيقي هو ما يلمسه المواطن من تحسن في الخدمات وسرعة الاستجابة لمشكلاته.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم/الجمعة/ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء عقب حركة المحليات الأخيرة، والتي ضمت نخبة من القيادات الشابة، منوها بأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الميداني الجاد، وسرعة الإنجاز، والتواجد المستمر بين المواطنين؛ بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والقدرة علي تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف علوان، أن المرحلة الحالية تستوجب تكثيف التواجد الميداني، والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ورصد المشكلات وإيجاد حلول عاجلة لها، إلى جانب المتابعة اليومية لمستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما يعزز جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

وتابع المحافظ -خلال الاجتماع- الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، إلى جانب مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، موجها بضرورة تسريع معدلات الإنجاز، وإزالة أي معوقات، وتحقيق أعلى معدلات الأداء بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتحقيق الانضباط.

ودعا المحافظ إلى ضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة العامة، وتكثيف أعمال رفع المخلفات، والتنسيق المستمر مع أجهزة الري لتطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التطهير أولًا بأول، حفاظًا على البيئة والصحة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى.

وفي إطار دعم الجهاز التنفيذي، وجه علوان بترشيح عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وإعادة تقييم رؤساء الوحدات القروية؛ للدفع بقيادات جديدة تمتلك الكفاءة والقدرة على الإنجاز، لتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتحقيق سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والتنسيق بين المراكز، إلى جانب الاستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، لضمان سرعة التعامل مع المواقف الطارئة ودعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ أسيوط محمد علوان حركة المحليات

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