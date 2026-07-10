إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

قال محافظ أسيوط محمد علوان، إن الأجهزة التنفيذية أزالت 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

وأوضح علوان - فى بيان اليوم/الجمعة/ - أن الحملات، التي نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن إزالة حالتي تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 55 مترا مربعا، إلى جانب إزالة 13 حالة متغير مكاني بإجمالي مساحة 995 مترا مربعا و6 أسهم، فضلاً عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط و12 سهما، مؤكدًا أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 مستمرة حتى 17 يوليو الجاري وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأكد المحافظ استمرار حملات الإزالة بكافة مراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظًا على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، ومنع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي.

وأشار المحافظ إلى المتابعة اليومية والمستمرة لسير أعمال الموجة من خلال غرف العمليات والوحدات المحلية، إلى جانب تكثيف أعمال الرصد الميداني والتعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية أو مخالفات جديدة، بما يضمن تحقيق المستهدف من الموجة واستمرار جهود الدولة في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية.