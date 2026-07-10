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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: توفير فرص عمل لـ 735 مواطنًا ومنح 1127 شهادة مزاولة مهنة خلال يونيو

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أ ش أ
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 تابع محافظ أسيوط محمد علوان، جهود مديرية العمل بالمحافظة خلال شهر يونيو 2026، في مجالات التشغيل، والتفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وعلاقات العمل، والتشغيل الخارجي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء المديريات الخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم سوق العمل، وتوفير فرص التشغيل اللائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

وأوضح محافظ أسيوط - فى بيان اليوم/الجمعة/ - أنه تلقى تقريرًا من مديرية العمل برئاسة الدكتور حازم علي حسن، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، تضمن توفير فرص عمل لـ735 مواطنًا من بين 1520 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، من بينهم 34 من ذوي الهمم تقدموا للحصول على فرص عمل، وتم تعيين 8 منهم، كما قامت المديرية بمنح 1127 شهادة قياس مستوى المهارة وإصدار 1127 بطاقة "كارنيه" مزاولة مهنة، بما يسهم في تأهيل العمالة الفنية ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن إدارة السلامة والصحة المهنية كثفت جهودها خلال الشهر، حيث تم التفتيش على 113 منشأة، والمشاركة في لجان منح التراخيص لـ52 منشأة، وتنفيذ 5 ندوات توعوية، وبحث شكويين، إلى جانب تسجيل 3 حالات حوادث جسيمة ومتابعتها وفق الإجراءات القانونية، كما شملت حملات التفتيش العمالي المرور على 1187 منشأة يعمل بها 2720 عاملًا، وتحرير 102 محضر، وتنفيذ 5 ندوات عمالية، وبحث 3 شكاوى، فيما شهد مجال المفاوضة الجماعية تنفيذ 3 ندوات، دون تسجيل أي إضرابات أو اعتصامات خلال الشهر.

وتابع :أن جهود مديرية العمل امتدت إلى ملف التشغيل الخارجي، حيث تم استلام 223 عقد عمل من الوزارة، واستخراج وتسليم 213 عقدًا للمواطنين، فضلًا عن التنسيق مع 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج، كما تلقت إدارة علاقات العمل 24 شكوى، تمت إحالة 18 منها إلى اللجنة القضائية، مع استكمال الإجراءات القانونية لباقي الشكاوى.

وذكر علوان أن المديرية واصلت اهتمامها بملفات المرأة والطفل، حيث تم التفتيش على 45 منشأة في مجال عمل الطفل، وتنفيذ حملات على ساعات العمل والراحة الأسبوعية، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التوعوية في مجالات حقوق المرأة وريادة الأعمال والعنف والتحرش والتمكين الاقتصادي، فضلًا عن تنفيذ مشروع لتدريب 50 متدربة على مهن التفصيل والخياطة والطباعة على المنسوجات، وتسليمهن شهادات التدريب، ومنح أوائل المتدربات ماكينات خياطة لدعم مشروعاتهن الصغيرة. كما نفذت إدارة الحوكمة والمراجعة حملات مشتركة على المنشآت غير المرخصة، وبحثت شكاوى المنظومة الإلكترونية، وتابعت أعمال الرقابة الإدارية والمراجعة الداخلية.

وأكد محافظ أسيوط استمرار دعم جهود مديرية العمل في توفير فرص التشغيل، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز الرقابة على المنشآت، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

محافظ أسيوط محمد علوان العمالة غير المنتظمة

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