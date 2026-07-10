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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: احتفالات العلمين رسالة وفاء للفراعنة على المشاركة التاريخية بالمونديال

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
فريدة محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن الحشود الجماهيرية التي توافدت إلى مدينة العلمين الجديدة لاستقبال بعثة منتخب مصر عقب المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026 تعبر عن تقدير الشعب لما قدمه اللاعبون من أداء مشرف، بعدما نجح المنتخب في كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية بالوصول إلى دور الستة عشر لأول مرة.

وأوضح توفيق، أن الإنجازات الرياضية الكبرى لا تقتصر آثارها على المستطيل الأخضر، وإنما تمتد إلى ترسيخ الانتماء الوطني وتعزيز صورة الدولة في الخارج، مبينًا أن المنتخب نجح في كسب احترام العالم بفضل الأداء القوي والانضباط والروح القتالية التي ظهرت بوضوح خلال جميع مباريات البطولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستقبال المنتخب يعكس ما وصلت إليه المدينة من مكانة متميزة باعتبارها إحدى المدن الحديثة القادرة على تنظيم الفعاليات الوطنية والدولية، مؤكدًا أن المشهد الحضاري للاحتفالات يعبر عن حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

تنفيذ برامج مستدامة لاكتشاف الموهوبين

 

ودعا توفيق، إلى استثمار الزخم الجماهيري الذي صاحب إنجاز المنتخب من خلال تنفيذ برامج مستدامة لاكتشاف الموهوبين، وزيادة الاهتمام بالأكاديميات الرياضية، وربط الرياضة بالتعليم، مع توفير بيئة احترافية تساعد اللاعبين على تطوير مستوياتهم والمنافسة في البطولات الكبرى بصورة مستمرة.

وشدد توفيق، على أن مشاركة المنتخب في مونديال 2026 ستظل علامة فارقة في تاريخ الرياضة المصرية، باعتبارها تجربة أثبتت قدرة اللاعبين المصريين على مواجهة أقوى المنتخبات العالمية، فيما حملت الاحتفالات الشعبية رسالة تقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي أدخل السعادة إلى ملايين المصريين.

حازم توفيق مجلس النواب بعثة منتخب مصر منتخب مصر كأس العالم

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