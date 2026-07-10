الخصوصية في مهب الريح.. كيف تمنع استخدام صورك دون إذنك على انستجرام؟؟

أثارت شركة ميتا موجة جديدة من الانتقادات بعد إطلاقها أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي Muse Image، التي تتيح إنشاء صور جديدة بالاعتماد على الصور المنشورة في الحسابات العامة على تطبيق إنستجرام. وبينما تؤكد الشركة أن الأداة صُممت مع ضوابط لحماية المستخدمين، يرى خبراء في الأمن السيبراني والمدافعون عن الخصوصية أن الطريقة التي طُرحت بها الميزة تثير مخاوف جدية، لأنها تُفعّل افتراضيًا للحسابات العامة دون الحصول على موافقة مسبقة من أصحابها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ميتا لتوسيع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها المختلفة، إلا أن الانتقادات تركز على أن المستخدمين لم يتلقوا إشعارات تُبلغهم بإمكانية استخدام صورهم في إنشاء محتوى جديد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع خبراء إلى مطالبة مستخدمي إنستجرام بمراجعة إعدادات الخصوصية لحماية صورهم.

وتعمل أداة Muse Image من خلال السماح للمستخدمين بالإشارة إلى أي حساب عام على إنستجرام داخل تطبيق Meta AI، ثم مطالبة الذكاء الاصطناعي بإنشاء صور مستوحاة من الشخص الظاهر في ذلك الحساب. وتستطيع الأداة دمج عناصر مختلفة في صورة واحدة، مثل الأشخاص والملابس والأماكن والأشياء، لإنتاج صور جديدة بتفاصيل دقيقة.

دعوات لتعزيز الخصوصية

وأوصت شركة أمن سيبراني المستخدمين الذين لا يرغبون في استخدام صورهم بهذه الطريقة بتحويل حساباتهم على إنستجرام إلى "خاصة"، معتبرة أن هذه هي الوسيلة الأكثر فاعلية لمنع الغرباء من استخدام الصور المنشورة كمصدر لإنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون الإبقاء على حساباتهم عامة، فأوضحت ميتا أنه يمكنهم تعطيل الميزة عبر الدخول إلى إعدادات إنستجرام، ثم قسم "المشاركة وإعادة الاستخدام"، وإيقاف خيار يسمح للآخرين بإعادة استخدام المحتوى مع ميزات الذكاء الاصطناعي.

الأطفال واستخدام الصور.. أسئلة بلا إجابات

وأكدت ميتا أن الحسابات الخاصة، وكذلك الحسابات التي تعود لمستخدمين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مستثناة تلقائيًا من هذه الخاصية، كما لا يمكن للمراهقين استخدام الأداة للإشارة إلى حسابات الآخرين.

ورغم ذلك، لا يزال الغموض يحيط بمصير صور الأطفال الذين يظهرون في صور منشورة على حسابات عامة يملكها بالغون.

وتروج الشركة للأداة باعتبارها وسيلة تمنح المستخدمين إمكانات إبداعية واسعة، مثل تجربة الملابس افتراضيًا، أو تحسين جودة الصور، أو دمج عدة صور في تصميم واحد، أو إنشاء صور بأساليب فنية مختلفة. إلا أن خبراء الخصوصية يحذرون من أن هذه الإمكانات نفسها قد تُستخدم بطرق تسيء إلى الأشخاص، خصوصًا عندما يستطيع أي مستخدم إنشاء صور تعتمد على ملامح أشخاص آخرين دون علمهم.