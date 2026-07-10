شرفتونا..استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر بعد العودة من المشاركة في كأس العالم

حظيت بعثة منتخب مصر باستقبال جماهيري كبير فور عودتها من المشاركة في كأس العالم 2026، حيث احتشدت الجماهير لتحية اللاعبين والجهاز الفني بعد المشوار الذي قدمه المنتخب في البطولة، وسط أجواء من الفخر والاحتفال.

وشهدت مراسم الاستقبال ظهور طارق سليمان، المدرب العام لمنتخب مصر، على متن الحافلة المكشوفة وهو يلوّح للجماهير ويبادلهم التحية، في مشهد عكس حالة السعادة الكبيرة بالدعم الجماهيري الذي حظي به المنتخب.

ورددت الجماهير الهتافات للاعبين والجهاز الفني، تعبيرًا عن تقديرها للأداء الذي قدمه المنتخب خلال البطولة، مؤكدة استمرار دعمها للفريق في الاستحقاقات المقبلة، فيما حرص أعضاء البعثة على توجيه الشكر للجماهير على حفاوة الاستقبال والمساندة المتواصلة.