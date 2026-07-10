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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتهام 8 أشخاص بالتخطيط لهجوم بطائرات مسيّرة وقناصة لاغتيال ترامب وفانس ونتنياهو

ولاية أوهايو
ولاية أوهايو
أ ش أ
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وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية أوهايو، الخميس، اتهامات إلى ثمانية رجال بالتآمر على القتل والإرهاب، على خلفية دورهم المزعوم في مخطَّط أُحبط لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة وقناصة استهدف فعالية لفنون القتال المختلطة أقيمت في البيت الأبيض خلال يونيو الماضي.

ويتهم قرار الاتهام الرجال الثمانية بالتورط في مؤامرتين منفصلتين، الأولى لتقديم دعم مادي إلى إرهابيين، والثانية لارتكاب جرائم قتل داخل منشأة اتحادية وقتل مسؤول اتحادي.

ولم تُظهر وثائق المحكمة مدى اقتراب المتهمين من تنفيذ الهجوم قبل أن تتمكن السلطات من إحباطه.

ووفقًا لقرار الاتهام، بدأ التخطيط للهجوم في مايو، عندما شرع أفراد المجموعة في جمع الأموال والأسلحة والذخائر والدروع الواقية والمتفجرات والطائرات المسيّرة، إضافة إلى معدات طبية وأجهزة اتصالات ومستلزمات أخرى.

وتقول الوثائق إن سلطات إنفاذ القانون تلقت في العاشر من يونيو معلومات عن تهديد محتمل يستهدف فعالية لفنون القتال المختلطة حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل أربعة أيام من موعد إقامتها.

وقال الادعاء الفيدرالي إن: "المجموعة خططت لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ومسؤولين اتحاديين آخرين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورجل الأعمال إيلون ماسك، إلى جانب أهداف أخرى عالية القيمة خلال الفعالية".

وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت الشهر الماضي توجيه شكاوى جنائية في ولايات عدة، من بينها أوهايو وميزوري وواشنطن ونبراسكا وكاليفورنيا، على صلة بالمخطط.

ويمثل قرار الاتهام الجديد محاولة من الادعاء العام لتوحيد القضايا المنظورة في ولايات مختلفة ضمن دعوى واحدة في أوهايو. وقال مسؤولون إن أفراد المجموعة كانوا يتبنون نظريات مؤامرة متطرفة ويأملون أن يؤدي الهجوم إلى زعزعة استقرار الحكومة.

ووفقًا لإفادة اتحادية، أبلغ أحد المتهمين المحققين بأن المجموعة خططت لإطلاق طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات باتجاه موقع الفعالية، ثم استهداف الحضور بالرصاص أثناء محاولتهم الفرار.

وأضاف قرار الاتهام أن أفراد المجموعة تواصلوا عبر غرف دردشة ومنتديات على الإنترنت، كما خضعوا لتدريبات على الرماية والقتال.

وألقي القبض على تايسن سي. بروبر (19 عامًا) وأربعة متهمين آخرين في ميزوري ونبراسكا وكاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت إقامة الفعالية، فيما أوقف مكتب التحقيقات الاتحادي متهمين آخرين بعد نحو أسبوع في ولايتي واشنطن وميزوري.

وقالت وزارة العدل إن المتهم الثامن، تشاندلر دي. سكاجز (21 عامًا) من ولاية فرجينيا الغربية، أُلقي القبض عليه هذا الأسبوع، مضيفة أنه كان مكلفًا بأداء دور أحد القناصة في الهجوم، بحسب إفادة اتحادية.

وأفادت الوثائق بأن سكاجز كان من المقرر أن يصطحبه بروبر إلى واشنطن، لكنه فقد الاتصال به بعد توقيفه، قبل أن يبلغ المجموعة باستعداده للمضي في تنفيذ الهجوم، ويرتب السفر إلى موقع الفعالية برفقة أحد المتهمين الآخرين.

وقال محامي سكاجز، إريك بريهم، إن فريق الدفاع يراجع الاتهامات بدقة، رافضًا الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وتصل عقوبة التآمر لتقديم دعم مادي إلى إرهابيين إلى السجن 15 عامًا، بينما قد تصل عقوبة التآمر على القتل إلى السجن مدى الحياة.

هيئة محلفين ولاية أوهايو هجوم

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