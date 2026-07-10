بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

تنقل قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحضور آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة.

غسل الكعبة المشرفة

وفي وقت سابق، أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن غسل الكعبة المشرفة يجسد عناية المملكة المستمرة ببيت الله الحرام، وتعظيمها لشعائر الله، وحرصها على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح أن الكعبة المشرفة تمثل قلب الأمة الإسلامية وقبلتها، وأن كل ما يتصل بالبيت العتيق يكتسب شرفه من إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، مبينًا أن غسل الكعبة يرتبط بمعانٍ إيمانية عميقة تستحضر الأمر الإلهي بتطهير البيت الحرام، وما قام به النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة من تطهير الكعبة وإزالة مظاهر الوثنية، لترسيخ رسالة التوحيد وإعلاء شأن بيت الله الحرام.

ربط المسلمين بمقاصد الشعائر

وأشار إلى أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تضطلع برسالة شرعية وعالمية تتمثل في نشر هداية الحرمين الشريفين، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين، وربط المسلمين بمقاصد الشعائر الإسلامية، وتعزيز رسالتي المسجد الحرام والمسجد النبوي في نشر المنهج الإسلامي القائم على الوسطية والاعتدال.

وأكد الشيخ السديس أن غسل الكعبة المشرفة يجسد عظمة المكان وقدسيته، ويبعث رسائل الطهارة والتزكية، ويؤكد أن خدمة الكعبة المشرفة ليست مظهرًا احتفاليًا، بل شرفًا عظيمًا وتجسيدًا عمليًا لتعظيم شعائر الله واستشعار عظم الأمانة التي شرف الله بها هذه البلاد.