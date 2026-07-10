كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن تخطيط كييف لمهاجمة مطار "روستوف - تسينترالني" العسكري بـ 13 مسيرة من طراز "إف بي في" مزودة بتقنية بالذكاء الاصطناعي.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له : التحريات لتحديد هوية الضالعين في التخطيط للهجوم الفاشل على قاعدة "روستوف - تسنترالني" الجوية العسكرية متواصلة.

وأضاف الأمن الفيدرالي الروسي : إحباط هجوم كييف على مطار "روستوف - تسينترالني" العسكري تم بفضل بلاغ طوعي من الشخص المكلف بالتنفيذ.

وختم البيان الروسي : أهداف محاولة كييف المحبطة لمهاجمة مطار روستوف العسكري كانت تدمير البنية التحتية والقضاء على الأفراد وتفجير الطائرات.