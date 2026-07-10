خلافات عائلية .. ضبط المتهم بالتعدي على شقيقته بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على والدتها بالضرب بالشرقية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان من (مالكة محل "مصابة بكدمات بالرأس والعينين" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شقيقها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض داخل المحل الخاص بها الكائن بدائرة القسم لوجود خلافات عائلية بينهما.





أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.