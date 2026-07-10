أسرة واحدة..إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

أصيب 4 أشخاص ينتمون لأسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا طيبة الصحراوى الشرقى أمام مركز قفط.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا طيبة، نتج عنه إصابات بين مستقلى السيارة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قفط التخصصى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



وتبين إصابة زوجين وابنيهما، جميعهم مقيمين بمحافظة الأقصر، أثناء استقلالهم سيارتهم الملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.