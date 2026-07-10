قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرة واحدة..إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا
أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا .. هناك احتمالين للعودة لـ اللون الطبيعي
حسام حسن مع علم فلسطين يتصدر المشهد في استقبال المنتخب من مطار العلمين
عبادات لها أجر قيام الليل.. كيف تنال الثواب بدون مشقة؟
أرقام قياسية وقائد حقيقي.. مونديال 2026 يخلد اسم محمد صلاح في تاريخ الكرة المصرية
لقطات عفوية ومبهجة لنجوم منتخب مصر من داخل طائرة البعثة | شاهد
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 10 يوليو 2026
الأعلى في تاريخه .. وزير النقل يعلن طفرة كبري في تداول بضائع ميناء دمياط
ضبط ومصادرة 399 عربة كارو ومعدة وسيارة للفريزة والنباشين في الجيزة
حصاد مستشفيات جامعة قناة السويس في عام.. إجراء 6.6 ألف جراحة و1.4 مليون تحليل طبي
تقارير: الأهلي يعقد جلسة مع زيزو لحسم ملف راتبه بعد كأس العالم 2026
مقتل 4 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسرة واحدة..إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أصيب 4 أشخاص ينتمون لأسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا طيبة الصحراوى الشرقى أمام مركز قفط.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا طيبة، نتج عنه إصابات بين مستقلى السيارة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قفط التخصصى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
 

وتبين إصابة زوجين وابنيهما، جميعهم مقيمين بمحافظة الأقصر، أثناء استقلالهم سيارتهم الملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قنا سيارة ملاكى أسرة واحدة حادث انقلاب سيارة مركز قفط الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

الاتحاد الارجنتينى

السرقة لن تمر مرور الكرام.. هاكر مصري يخترق القناة الإعلامية لاتحاد الكرة الأرجنتيني

منتخب مصر والارجنتين

جدل تحكيمي وسياسي يلاحق مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

فضل التبكير إلى صلاة الجمعة

فضل التبكير إلى صلاة الجمعة.. لماذا تتسابق الملائكة في كتابة المصلين؟

دعاء يوم الجمعة

أجمل دعاء يوم الجمعة .. ردده في ساعة الاستجابة للرزق والفرج وقضاء الحوائج

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها.. أعمال مستحبة فيها الخير الكثير

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد