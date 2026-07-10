إلغاء عشرات الرحلات الجوية في هونج كونج مع اقتراب إعصار بافي من تايوان

أُلغيت عشرات الرحلات الجوية المغادرة من هونج كونج إلى تايوان والبر الرئيسي للصين واليابان، والتي كانت مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك بسبب الإعصار العاتي "بافي"، في حين قدمت بعض شركات الطيران المحلية ترتيبات خاصة للمسافرين المتضررين.

وأظهر رصد أجرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إلغاء أكثر من 40 رحلة جوية تشغلها شركات "كاثي باسيفيك" و"إتش كيه إكسبريس"، و"خطوط هونج كونج الجوية" و"خطوط جريتر باي الجوية"، بالإضافة إلى تأجيل 10 رحلات أخرى حتى يوم الأحد، وتشمل الخطوط المتأثرة وجهات بين تايبيه وأوكيناوا.

وأعلنت كل من شركة "كاثي باسيفيك"، وفرعها للطيران الاقتصادي "إتش كيه إكسبريس"، و"خطوط هونج كونج الجوية"، عن إعفاء الركاب المتأثرين من رسوم تغيير تذاكر السفر.

وتأتي هذه الاضطرابات في حركة الطيران في وقت يتحرك فيه الإعصار "بافي"، الذي سُمي نسبة إلى سلسلة جبال في فيتنام، نحو المياه الواقعة شرق تايوان طوال يومي الخميس والجمعة.

وذكر مرصد هونج كونج أنه من المتوقع أن يقترب الإعصار لاحقًا من ساحل شرقي الصين.

وطالت موجة إلغاء الرحلات الجوية، الرحلات المتجهة إلى وجهات مثل تايبيه وتايتشونج وكاوهسيونج في تايوان، وتجوشان في البر الرئيسي للصين، بالإضافة إلى أوكيناوا وإيشيجاكي في اليابان، حيث أن معظم هذه الرحلات كانت مجدولة يومي الجمعة والسبت.

في سياق متصل، أجلت السلطات التايوانية أكثر من ألف شخص وأغلقت عددا كبيرا من المدارس والمكاتب، مع اقتراب الإعصار "بافي" الذي يُتوقع أن يكون الأقوى في الجزيرة منذ عام 1995.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار "بافي" الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ، شمال تايوان وشرقها يومي الجمعة والسبت، قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين.