قرار يعزز الثقة.. تثبيت الفائدة يدعم استقرار الاقتصاد ويجذب الاستثمارات

في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق المالية، جاء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ليعكس رؤية تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية. ويرى خبراء الاقتصاد أن القرار يحمل رسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين، ويؤكد استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة حذرة تراعي المتغيرات المحلية والدولية قبل الإقدام على أي تحرك جديد في أسعار العائد.

قرار متوقع في ظل الضبابية العالمية

قال الدكتور رمضان معن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا، إن قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كان متوقعًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من تحديات تؤثر في حركة الأسواق وأسعار السلع وتدفقات الاستثمارات.



وأوضح أن لجنة السياسة النقدية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب مواصلة جهودها للسيطرة على معدلات التضخم، وهو ما يجعل تثبيت أسعار الفائدة الخيار الأنسب خلال المرحلة الحالية.

سياسة نقدية متوازنة

وأشار الدكتور رمضان معن إلى أن استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعكس تبني البنك المركزي نهجًا متوازنًا يجمع بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق. وأضاف أن التسرع في خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق المالية.

وأكد أن صناع السياسة النقدية يفضلون التريث حتى تتأكد المؤشرات الاقتصادية من استقرار اتجاهات التضخم بصورة مستدامة، بما يضمن عدم فقدان المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية.



التضخم ليس المؤشر الوحيد

ولفت إلى أن اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة لا يعتمد فقط على معدل التضخم، وإنما يستند إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية، تشمل تطورات سعر الصرف، وأوضاع الأسواق العالمية، وتوقعات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن هذا النهج يمنح البنك المركزي القدرة على اتخاذ قرارات أكثر دقة تتناسب مع التطورات الاقتصادية، بعيدًا عن الاعتماد على مؤشر واحد فقط.

دعم ثقة المستثمرين واستقرار سوق النقد

وأكد رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا أن تثبيت أسعار الفائدة يوفر قدرًا أكبر من الوضوح للمستثمرين بشأن اتجاهات السياسة النقدية خلال الفترة الحالية، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة داخل الأسواق.

وأضاف أن القرار يساعد أيضًا في الحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالجنيه المصري، الأمر الذي يدعم استقرار سوق النقد، ويعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.

ترقب للمراجعة في الاجتماعات المقبلة

واختتم الدكتور رمضان معن تصريحاته بالتأكيد أن البنك المركزي قد يعيد النظر في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع بصورة مستقرة ومستدامة. أما في الوقت الحالي، فإن تثبيت أسعار الفائدة يظل القرار الأكثر ملاءمة لتحقيق التوازن بين احتواء التضخم، ودعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على ثقة الأسواق في أداء السياسة النقدية المصرية.