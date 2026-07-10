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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة هدافي منتخب مصر في كأس العالم عبر التاريخ

منتخب مصر
منتخب مصر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أسدل منتخب مصر الستار على مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما قدم مشوارًا مميزًا شهد العديد من اللحظات التاريخية والإنجازات الفردية التي ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير المصرية، رغم الخروج من منافسات دور الستة عشر أمام منتخب الأرجنتين.

شهدت مواجهة الأرجنتين حدثًا خاصًا للمدافع ياسر إبراهيم، الذي تمكن من تسجيل أول أهدافه بقميص المنتخب في نهائيات كأس العالم، بعدما هز شباك المنتخب الأرجنتيني خلال الشوط الأول من اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضيف اسمه إلى قائمة هدافي مصر في تاريخ البطولة.

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

واصل قائد منتخب مصر محمد صلاح تعزيز مكانته في تاريخ الكرة المصرية، بعدما رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في نهائيات كأس العالم، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في البطولة، مؤكدًا مكانته كأحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص “الفراعنة” على الساحة العالمية.

قائمة هدافي مصر في المونديال

يأتي خلف محمد صلاح في قائمة هدافي منتخب مصر بكأس العالم ثلاثة لاعبين سجل كل منهم هدفين، وهم إمام عاشور، وعبد الرحمن فوزي، ومصطفى عبد الرؤوف “زيكو”، بعدما نجحوا في ترك بصمة واضحة خلال مشاركاتهم مع المنتخب الوطني.

وفي المركز التالي، يتساوى أربعة لاعبين برصيد هدف واحد لكل منهم، وهم ياسر إبراهيم، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمود صابر، ومجدي عبد الغني، ليواصلوا حضورهم في السجل التاريخي لهدافي المنتخب المصري في بطولات كأس العالم.

إشادة فرنسية بياسر إبراهيم

وفي إنجاز فردي جديد، حظي ياسر إبراهيم بإشادة كبيرة من صحيفة “ليكيب” الفرنسية، التي اختارته ضمن التشكيلة المثالية لأبرز مفاجآت بطولة كأس العالم 2026، بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال مشوار المنتخب.

وجاء اختيار المدافع المصري تقديرًا لأدائه الدفاعي القوي، وتمركزه المميز، ونجاحه في الحد من خطورة أبرز المهاجمين خلال البطولة، ليؤكد أنه كان أحد أبرز نجوم المنتخب المصري وأكثرهم تألقًا، ويحصد إشادة واسعة من وسائل الإعلام والجماهير بعد الأداء اللافت الذي قدمه في المونديال

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