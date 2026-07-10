تفاصيل زيادة رواتب الجهاز الفني لمنتخب مصر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبوريدة، استقر على زيادة رواتب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بعد الاستقرار على تجديد عقد حسام حسن ومعاونيه.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: حسام حسن يتقاضى حاليا مليون جنيه سنويًا، والزيادة ستكون بنسبة 150%، وفقا لقرار اتحاد الكرة.

وأضاف: رواتب الجهاز الحالي (مليون جنيه لحسام حسن، و750 ألف جنيه لـ إبراهيم حسن مدير الكرة، بينما يتقاضى طارق سليمان 175 الف جنيه، ومحمد عبدالواحد 125 الف جنيه شهريا، وسعفان الصغير 100 الف جنيه).

وأكد: زيادة راتب حسام حسن ستكون بنسبة 150% في راتبه الشهري، بينما باقي اعضاء الجهاز الفني قد تصل الزيادة لـ100%.