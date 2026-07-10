الدفاع الروسية: تدمير 376 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وذكرت الدفاع الروسية -في بيان أوردته وكالة "سبوتنك"، اليوم /الجمعة/-: أن "المسيرات دُمرت فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وكالوزا، وكورسك، ولينينجراد، ونوفجورود، وبسكوف، وروستوف، وسمولينسك، وتفير، وإقليم موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس، توجيه ضربات دقيقة على مراكز لوجستية ومنشآت للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، منوهة بأنه تم تسجيل تقدما ملحوظا للقوات الروسية على جميع خطوط التماس القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.