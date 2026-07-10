جدل تحكيمي وسياسي يلاحق مباراة مصر والأرجنتين

لم تتوقف أصداء مواجهة مصر والأرجنتين في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، بعدما تحولت من مباراة مثيرة داخل الملعب إلى قضية أثارت الكثير من الجدل بشأن القرارات التحكيمية وآلية تطبيق اللوائح من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واعتبر كثيرون أن ما حدث فتح باب التساؤلات حول مدى توحيد المعايير في التعامل مع مختلف الوقائع خلال البطولة.

اعتراضات مصرية على قرارات المباراة

شهدت المباراة اعتراضات من المنتخب المصري على عدد من القرارات، أبرزها إلغاء هدف بداعي وجود مخالفة، إلى جانب المطالبة باحتساب ركلة جزاء في الهجمة التي انتهت بإحراز المنتخب الأرجنتيني هدف الفوز. ورغم هذه الاعتراضات، لم يصدر أي إعلان رسمي يؤكد وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة تستوجب إعادة النظر في نتيجة اللقاء، مع التأكيد على أن القرارات جاءت وفقًا لقوانين اللعبة وتقنية حكم الفيديو.

احتفالات الأرجنتين تثير انتقادات جديدة

بعد نهاية المباراة، انتشرت مقاطع مصورة لاحتفالات لاعبي الأرجنتين داخل غرفة الملابس، تضمنت ترديد أغنية تشير إلى جزر مالفيناس، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الإنجليزية بسبب الحساسية التاريخية المرتبطة بالنزاع على تلك الجزر. ورغم الجدل، لم يتخذ الاتحاد الدولي أي إجراءات تأديبية بحق المنتخب الأرجنتيني، الأمر الذي زاد من حدة النقاش.

مقارنة مع عقوبات أخرى

تزامنت هذه التطورات مع قرار إيقاف مدافع منتخب إنجلترا جاريل كوانساه مباراتين بعد طرده في مواجهة المكسيك، رغم أن العقوبة الأساسية تنص على الإيقاف لمباراة واحدة، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى المقارنة بين الحالتين والتساؤل حول أسباب اختلاف القرارات.

كما عادت إلى الواجهة قضية تعليق عقوبة أحد لاعبي المنتخب الأمريكي، وهي الواقعة التي أثارت انتقادات واسعة في وقت سابق، لتزداد المطالب بضرورة تطبيق اللوائح بصورة موحدة على جميع المنتخبات.

وفي ظل غياب أي أدلة رسمية تثبت وجود مجاملة متعمدة لأي منتخب، يبقى الجدل قائمًا، بينما تتواصل المطالب بمزيد من الشفافية والوضوح في تفسير القرارات التحكيمية والانضباطية خلال البطولة