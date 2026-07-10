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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع
انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع
ايمان البكش
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أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 196 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (3 : 9 يوليو 2026).  

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*  

*الأحد 5 يوليو 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول نتائج المرور الميدانى المفاجئ الذى قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على حي المرج وكذا فحص شكوي أحد المواطنين بوجود مخالفات مبانى بعقارين في حي عين شمس بمحافظة القاهرة، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للوحدات المحلية بمختلف المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوي، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء ومتابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيالها.

*الأثنين 6 يوليو 2026:*

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين علي بعض الوظائف الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستوى الوظيفي «الممتاز – العالى – المدير العام»، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2026.

وشاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة بوفد رسمي برئاسة المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن HESBERSGA)) ، وكذلك أعمال اجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن  الـPERSGA) ) بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، والشركاء المعنيين بحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة، وبحضور الدكتورة هبة شعراوي نقطة الاتصال الوطنية للهيئة والمنسق الوطني لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام.

*الأربعاء 8 يوليو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا مع ممثلى شركة "ميديكس للحلول المتطورة"، لمناقشة آليات إنشاء منظومة وطنية متكاملة للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس عصام عبد العزيز مدير عام بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ودعم التحول إلى الاقتصاد الدائري.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول أبرز إنجازات وأنشطة وحدة السكان المركزية بالوزارة ووحدات السكان بالمحافظات خلال شهر يونيو 2026، وما تحقق من نتائج في تنفيذ الخطة التنفيذية للمبادرات السكانية على مستوى الجمهورية، حيث أوضح التقرير  أنه تم تنفيذ 1804 أنشطة تدريبية وتوعوية وتثقيفية وخدمية في 26 محافظة خلال شهر يونيو الماضي، استفاد منها نحو 138 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

*الخميس 9 يوليو 2026:*

نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، ورشة عمل لعرض نتائج تقييم مصانع إعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية الرسمية في مصر، بمشاركة د.محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ وم. هدى شقرة استشارى المخلفات الإلكترونية بالمشروع وممثلي الجهات الحكومية المعنية منها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثلي هيئة التنمية الصناعية ، واتحاد الصناعات، ومصانع إعادة التدوير ، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم منظومة التخطيط العمراني وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة في المدن المصرية وتعظيم الاستفادة من الأراضي داخل الأحوزة العمرانية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات افتتاح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" في منطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة وقيادات الوزارتين .

الإنفوجراف التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة نشرة الحصاد الأسبوعي أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

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