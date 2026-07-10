الأمن الروسي: إحباط مخطط أوكراني لاستهداف مطار عسكري في روستوف بـ13 طائرة مسيرة مفخخة

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، إحباط مخطط أوكراني لاستهداف مطار "روستوف-تسنترالني" العسكري باستخدام 13 طائرة مسيرة مفخخة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الهيئة - في بيان أذاعته وسائل إعلام روسية - أن أجهزتها في مقاطعة روستوف رصدت مواطناً روسياً جندته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتنفيذ العملية مقابل مكافأة مالية، موضحة أن الهدف من الهجوم كان تدمير البنية التحتية للمطار، وقتل عسكريين، واستهداف الطائرات المتمركزة فيه.

وأضافت أن المواطن أبلغ - طوعاً - جهاز الأمن الروسي بالمخطط؛ ما أتاح للأجهزة الأمنية وضع العملية تحت السيطرة، مشيرا إلى أن ضابطا في الاستخبارات الأوكرانية زوده لاحقا بإحداثيات مخبأ الطائرات المسيرة وتعليمات تنفيذ الهجوم.

وأوضحت هيئة الأمن الروسية أن قوات الأمن تمكنت من العثور على الطائرات المسيرة وتعطيلها، بعد أن تلقى الشخص المعني دفعة مقدمة تعادل 20% من المكافأة المتفق عليها، قبل أن تنقطع الاتصالات مع الاستخبارات الأوكرانية.

وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المتورطين في الإعداد للهجوم، مشيرة إلى أنها كانت قد أعلنت، أمس، إحباط مخطط آخر نسبته إلى الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف منشآت عسكرية وصناعية وعسكريين روس باستخدام طائرات مسيرة.