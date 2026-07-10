ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية مدفوعا بزيادة الطلب الأوروبي

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أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة "بنشمارك مينيرال إنتليجنس" (BMI) نموًا في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية بنسبة 7% على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي، ليبلغ إجمالي المبيعات 2 مليون مركبة (تشمل المركبات الكهربائية بالكامل والهجينة)، مسجلاً بذلك صعوداً للشهر الرابع على التوالي.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بأداء استثنائي في السوق الأوروبية، والذي نجح في تعويض التراجع الملحوظ في أكبر سوقين عالميين: الصين والولايات المتحدة.

و حققت مبيعات قياسية غير مسبوقة في شهر يونيو بنمو قفز إلى 31% (نحو 530 ألف مركبة)، بدعم من المعايير الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على انبعاثات الكربون والحوافز المحلية.

و تراجعت المبيعات بنسبة 11% (حوالي مليون مركبة) نتيجة تباطؤ الطلب المحلي وتراجع الدعم الحكومي، مما دفع الشركات الصينية لزيادة صادراتها نحو الخارج.

و انخفضت المبيعات بنسبة 13% متأثرة بشكل مباشر بهبوط الطلب في السوق الأمريكية بعد انتهاء صلاحية برامج الإعفاء الضريبي الفيدرالي.

ويعكس هذا التباين الجغرافي دور السياسات والتنظيمات البيئية الصارمة في أوروبا كرافعة أساسية لاستمرار نمو قطاع التنقل الأخضر عالمياً، رغم التحديات الاقتصادية وتغيرات الدعم الحكومي في الصين والولايات المتحدة.