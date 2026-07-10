الصين ترفع جاهزيتها لمواجهة إعصار "بافي" وتُجلي آلاف السكان من المناطق الساحلية

رفعت السلطات الصينية مستوى الجاهزية لمواجهة إعصار "بافي" الذي يقترب من السواحل الشرقية للبلاد، وذلك بعد أسبوع شهد أمطارًا غزيرة وعواصف أودت بحياة 50 شخصًا في مناطق متفرقة.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم /الجمعة/ بأن السلطات في إقليم "جيجيانغ" أجلت أكثر من 17 ألف شخص، ودفعت بنحو 170 ألفًا من عناصر وفرق الإغاثة استعدادا للتعامل مع آثار الإعصار.. فيما علّقت السلطات في إقليم "فوجيان" بعض رحلات العبارات البحرية واستدعت سفن الصيد إلى الموانئ؛ بسبب الرياح القوية وارتفاع الأمواج.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار شمال تايوان قبل أن يصل إلى اليابسة على الساحل الشرقي للصين مساء غدٍ السبت، مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة.