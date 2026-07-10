مجلس التعاون الخليجي يرحب ببدء واشنطن إجراءات رفع سوريا من قائمة الإرهاب

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات إلغاء تصنيف الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي - في بيان اليوم /الجمعة/ - إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز التعاون الدولي مع سوريا؛ بما يدعم جهودها لاستعادة مكانتها الإقليمية والدولية، ويسهم في تحقيق الأمن والتنمية والازدهار للشعب السوري.

وجدد الأمين العام التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت الداعم لوحدة سوريا، وصون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل في شئونها الداخلية، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب السوري.