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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسهم الرقائق تقود بورصات آسيا للصعود قبيل الطرح الأمريكي الضخم لـ إس كيه هاينكس

شركات الرقائق الإلكترونية
شركات الرقائق الإلكترونية
أ ش أ
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ارتفعت الأسهم الآسيوية بقوة اليوم الجمعة بقيادة شركات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بعدما تجاهل المستثمرون تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تركزت الأنظار على الإدراج المرتقب لشركة "إس كي هاينكس" الكورية للرقائق الإلكترونية في السوق الأمريكية.

ورغم أن الهجمات المتبادلة الأخيرة زادت من هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي مضى عليه ثلاثة أسابيع، فإن الأسواق استوعبت إلى حد كبير تطورات الشرق الأوسط، بينما عادت أسعار النفط وتأثيرها المحتمل على التضخم إلى دائرة اهتمام المستثمرين.

وشهدت سوق السندات والين الياباني ارتفاعًا بعد تصريحات وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، التي أكدت أن الحكومة تدرس وسائل لتشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، على زيادة استثماراتها في الأصول المالية المحلية.

وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.8%، فيما قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي يُعد مركز طفرة الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 5%. كما ارتفعت أسهم شركة "إس كي هاينكس" بنحو 3%، وصعدت أسهم "سامسونج إلكترونيكس" بنحو 6%، في حين ظلت أسواق تايوان مغلقة بسبب إعصار.

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 1.8%، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.24%، في إشارة إلى استمرار قدر من الحذر في الأسواق.

ولا يزال المستثمرون يركزون على قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي دفع الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية، لكنه أثار في الوقت نفسه مخاوف بشأن استدامة موجة الصعود وارتفاع تقييمات الشركات.

وتتجه الأنظار إلى الإدراج المرتقب لشركة "إس كي هاينكس" في السوق الأمريكية، بعدما حددت الشركة سعر شهادات الإيداع الأمريكية عند 149 دولارًا للسهم، في طرح جمع نحو 26.5 مليار دولار، بما يعكس قوة الطلب من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في سلسلة إمدادات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يُستخدم العائد من الطرح في تمويل إنشاء مصانع جديدة وشراء معدات لتلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، ليصبح ثاني أكبر طرح أسهم في العالم بعد الطرح القياسي لشركة "سبيس إكس" الشهر الماضي.

وارتفعت أسهم "إس كي هاينكس" المدرجة في كوريا الجنوبية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية العام، مسجلة مكاسب بلغت 238%، وهو ما ساهم في وصول مؤشر كوسبي إلى مستويات قياسية، ليصبح أفضل أسواق الأسهم الرئيسية أداءً في العالم منذ بداية عام 2025.

وفي أسواق العملات، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 161.69 ينًا مقابل الدولار، بعد تصريحات وزيرة المالية التي عززت التوقعات بإعادة جزء من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المحلية. وكان الين قد ظل في الأيام الأخيرة قريبًا من أدنى مستوياته في 40 عامًا، وسط ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه.

وفي المقابل، ظل الدولار الأمريكي مستقرًا إلى حد كبير، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل توقعات الأسواق بمزيد من الزيادات هذا العام، وهو ما قد يتغير تبعًا لتطورات التضخم الناتجة عن الحرب.

الأسهم الآسيوية شركات الرقائق الإلكترونية الذكاء الاصطناعي

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