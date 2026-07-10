سيلفي من "أوفا"مع لاعبي منتخب مصر فور وصولهم مطار العالمين

ظهر مصطفى شوبير من داخل الأوتوبيس المكشوف خلال احتفالات استقبال بعثة الفراعنة في مدينة العلمين وهو يأجذ صورة سلفي مع لاعبي فريق منتخب مصر ، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي حرصت على تحية اللاعبين والجهاز الفني.

وفي نفس السياق، تزينت سماء مدينة العلمين بألوان العلم المصري، في مشهد احتفالي مميز تزامنًا مع استقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم عقب عودتها من بطولة كأس العالم 2026، وذلك تقديرًا للأداء المشرف الذي قدمه الفراعنة خلال منافسات البطولة.

وشهدت أجواء الاستقبال حضورًا جماهيريًا واسعًا، حيث احتشد الآلاف لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات الداعمة للمنتخب، في تعبير عن الفخر بما حققه الفريق في المونديال.





