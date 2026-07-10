سعر طن الحديد اليوم الجمعة 10-7- 2026

استقر سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 10 7يوليو 2026، بعد أن تراجعت بمتوسط 1500 جنيه للطن الواحد الثلاثاء الماضي.

وسجل سعر طن حديد عز 39850 جنيهًا، ووصل سعر حديد بشاي إلى 39200 جنيه للطن، تسليم أرض مصنع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الحديد في الاسواق اليوم الجمعة ضمن نشرته الخدمية.

وسجل سعر طن حديد السويس للصلب 38950 جنيهًا، والجيوشي الصلب 38200 جنيه للطن، وحديد المراكبي 37500 جنيه للطن، وحديد المصريين 38500 جنيه للطن.

فيما وصل سعر حديد العشري إلى 38000 جنيه للطن، وحديد الجارحي 38100 جنيه للطن، المدينة للصلب: 37000 جنيه للطن، حديد عنتر 34400 جنيه للطن.

وبلغ سعر الطن في العربية للصلب 34500 جنيه، وحديد العلا 34200 للطن، حديد بيانكو 34500 جنيه للطن، وحديد المعادي 37000.