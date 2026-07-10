ارتفاع قيمة الين يحد من مكاسب عملة بيتكوين الرقمية في السوق اليابانية

سجلت "بيتكوين" و"إكس آر بي" وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية أداءً قويًا على مستوى العالم، إلا أن مكاسبها في اليابان كانت أقل مقارنة بالولايات المتحدة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في قيمة الين الياباني.

وذكرت منصة "كوين ديسك" المتخصصة في أخبار العملات المشفرة أن الين ارتفع إلى 161.55 ينًا مقابل الدولار بعد أن كان عند 162.42 ينًا في وقت سابق اليوم الجمعة. وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر بيتكوين بالين بنسبة 0.68% فقط، مقارنة بمكاسب بلغت 1.15% لسعر بيتكوين بالدولار في بورصة ناسداك الأمريكية. كما سجل سعر إكس آر بي بالين وسولانا بالين وإيثريوم بالين أداءً مماثلًا، إذ حققت مكاسب لكنها ظلت أقل من نظيراتها المقومة بالدولار.

وجاء ارتفاع الين وسط تجدد المخاوف من احتمال تدخل بنك اليابان المركزي لدعم العملة بعدما هبطت إلى أدنى مستوى لها في 40 عامًا في وقت سابق من الأسبوع. وعادة ما يتدخل البنك المركزي الياباني عبر بيع الدولار وشراء الين لدعم العملة، إلا أن تأثير هذه التدخلات كان مؤقتًا في معظم الأحيان، بسبب المخاوف المالية المحلية وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى استئناف بيع الين.

كما أظهرت بيانات صدرت في وقت مبكر من اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان إلى 7.1% خلال يونيو، مسجلًا أسرع وتيرة نمو سنوية منذ مارس 2023، مما عزز توقعات الأسواق بمواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة. ونقلت التقارير عن مسؤول سابق في البنك المركزي قوله إن البنك قد يرفع الفائدة بوتيرة أسرع، وربما تتجاوز 2%.

وأشار التقرير إلى أن بيتكوين والين الياباني أصبحا يتحركان في الآونة الأخيرة بعلاقة ارتباط إيجابية قوية أمام الدولار الأمريكي، ما يعني أن استمرار ارتفاع الين قد يكون داعمًا لبيتكوين على المدى العام، حتى وإن ظلت أزواج العملات المشفرة المقومة بالين تحقق أداءً أضعف نسبيًا.