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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انطلاق فعاليات النشاط الصيفي لثقافة البحيرة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال الشرقاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

انطلقت أولى فعاليات النشاط الصيفي بفرع ثقافة البحيرة،ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبرامج وزارة الثقافة.

أقيمت الفعاليات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور، وسط إقبال من الأطفال وأسرهم، وشملت محاضرة قدمتها د. دروحية داود، أخصائي نفسي إكلينيكي، تناولت خلالها أهمية الاتزان النفسي للمرأة، وأهداف الزواج، وسمات الشخصية السوية، وحدود التعامل بين الأمهات والأبناء.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال، منها ألعاب توعوية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إلى جانب ورش فنية شملت الرسم على الوجه، والتلوين، وتنفيذ تيجان بالفوم.

كما استمتع الأطفال بعرض لمسرح العرائس والأراجوز، إلى جانب ورشة لتعليم لغة الإشارة، ومسابقة ثقافية في المعلومات العامة.

واختتمت الفعاليات بعرض فني قدمته فرقة طلائع البحيرة للفنون الشعبية، بقيادة الفنان وائل عطا الله، حيث قدمت الفرقة باقة من أشهر الاستعراضات الشعبية، منها: "بائع الورد، أحلى بلاد الدنيا مصر، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتنفذ الأنشطة من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة البحيرة، ويتواصل البرنامج حتى 26 يوليو الحالي،  متضمنا ورشا لإعادة تدوير الخامات، وتعليم لغة الإشارة، ومسرح العرائس، وفقرات تفاعلية للأطفال، إلى جانب عروض لفرق الموسيقى العربية، والفنون الشعبية، والإنشاد الديني، وعروض فرق متحدي الإعاقة.

فعاليات النشاط الصيفي ثقافة البحيرة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة

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