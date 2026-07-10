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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر أخطاء المصيف.. أفضل طرق حماية البشرة من حروق الشمس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
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مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على الشواطئ خلال فصل الصيف، تزداد مخاطر التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية، التي قد تتسبب في حروق الجلد، والتهابات البشرة، وظهور التصبغات، فضلًا عن زيادة احتمالات الإصابة بمشكلات جلدية على المدى الطويل.

 ويؤكد أطباء الجلدية أن اتباع خطوات بسيطة واختيار واقي الشمس المناسب يمكن أن يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر، ويحافظ على صحة البشرة أثناء قضاء العطلات الصيفية.

اختيار واقي الشمس يختلف حسب طبيعة البشرة

قالت الدكتورة أليس باسم، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، إن اختيار واقي الشمس لا يجب أن يكون عشوائيًا، وإنما يعتمد في المقام الأول على طبيعة البشرة.

وأوضحت أن أصحاب البشرة الدهنية يُفضل لهم استخدام واقيات الشمس التي تأتي في صورة "جل" أو "لوشن" أو "فلويد"، لأنها خفيفة على البشرة ولا تتسبب في غلق المسام أو زيادة ظهور الحبوب، بينما يُنصح باستخدام واقي الشمس في صورة "سبراي" على الجسم، لأنه يسهل توزيعه على المناطق المعرضة لأشعة الشمس.

الجلوس تحت الشماسي لا يمنع وصول الأشعة

وأكدت استشارية الأمراض الجلدية أن الاعتقاد بأن الجلوس تحت الشماسي يوفر حماية كاملة من أشعة الشمس يُعد من أكثر الأخطاء شيوعًا بين المصطافين.

وأشارت إلى أن الرمال وسطح مياه البحر يعكسان نسبة كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، وهو ما يجعل البشرة معرضة للشمس حتى في الأماكن المظللة، لذلك لا ينبغي الاستغناء عن استخدام واقي الشمس طوال فترة التواجد على الشاطئ.

واقي الشمس يحمي البشرة ولا يمنع التسمير

وأضافت أن زيادة الوعي بين المواطنين خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تقليل حالات حروق الشمس الشديدة التي كانت تظهر بعد انتهاء الإجازات الصيفية.

وأوضحت أن واقي الشمس لا يمنع اكتساب اللون الأسمر أو ما يعرف بـ"التان"، لكنه يقلل من فرص الإصابة بالحروق، ويحمي الجلد من الأضرار التراكمية الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس، والتي قد تؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة أو التصبغات أو زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

خطوات مهمة عند الإصابة بحروق الشمس

ونصحت الدكتورة أليس باسم بضرورة الاحتفاظ داخل حقيبة المصيف ببخاخ يحتوي على المادة الفعالة "سنتيلا أسياتيكا"، لاستخدامه فور ظهور علامات حروق الشمس، لما له من دور في تهدئة البشرة وتسريع عملية التعافي.

كما أوصت بالحصول على دش بارد أكثر من مرة خلال اليوم، مع استخدام مستحضرات مخصصة لتهدئة الحروق وترطيب الجلد، لتقليل الالتهاب والشعور بالحرارة.

نصائح خاصة للأطفال

وفيما يتعلق بالأطفال، شددت استشارية الأمراض الجلدية على ضرورة عدم إهمال أي أعراض ناتجة عن التعرض للشمس، مؤكدة أنه يمكن استخدام مضادات الهيستامين أو الأدوية المضادة للالتهابات عند الحاجة، ولكن وفقًا لإرشادات الطبيب، مع الحرص على حماية الأطفال من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، والاهتمام باستخدام واقيات الشمس المناسبة لأعمارهم.

الوقاية هي الحل الأفضل

واختتمت الدكتورة أليس باسم تصريحاتها بالتأكيد على أن الوقاية تظل الوسيلة الأكثر فاعلية للحفاظ على صحة البشرة خلال فصل الصيف، من خلال الاستخدام المنتظم لواقي الشمس، وتجديده كل ساعتين، والإكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في أوقات الذروة، لضمان الاستمتاع بالمصيف دون التعرض لمضاعفات صحية أو مشكلات جلدية.

الصيف 2026 فصل الصيف أشعة الشمس

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