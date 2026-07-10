مصرع وفقدان 9 أشخاص إثر انهيار أرضي في الفلبين

لقي ستة أشخاص حتفهم ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار أرضي طمر منزلين، اليوم /الجمعة/، في إقليم سارانجاني بالفلبين.

وأفاد مارك كريستوفر كوينو، رئيس مكتب إدارة الحد من مخاطر الكوارث والبلديات في منطقة مالاباتان، أن الانهيار الأرضي طمر منزلين كانا قد شُيدا على منحدر جبلي.

وذكر المكتب أن التقارير الأولية أفادت باحتجاز 10 أشخاص تحت الأنقاض جراء الانهيار الأرضي، وحتى الآن، تم انتشال ست جثث، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الآخرين المفقودين.

وكانت فرق الإنقاذ تمكنت، صباح اليوم، من انتشال رجل يبلغ من العمر 31 عامًا من بين الأنقاض، ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت السلطات أن الانهيار الأرضي ناجم عن عوامل طبيعية؛ حيث يعتقد المسؤولون أن التربة قد ضعفت وتصدعت جراء الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب المنطقة في 8 يونيو الماضي، فضلًا عن هطول الأمطار الغزيرة المستمر منذ عدة أيام.

إلى جانب الانهيار الأرضي، اجتاحت الفيضانات مساء الخميس قرى "سابو باديدو" و"سابو ماسلا" و"ليبي". وأكد مكتب إدارة الكوارث إجلاء ما لا يقل عن 115 عائلة، حيث يقيمون مؤقتًا في ثلاثة مراكز إيواء، في حين قدمت الحكومة المحلية سلال إغاثة واحتياجات أساسية أخرى للعائلات النازحة.