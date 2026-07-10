"100 مليون شكرا".. انطلاق الحافلة المكشوفة لبعثة منتخب مصر في جولة بشوارع العلمين

انطلقت، اليوم الجمعة، الحافلة المكشوفة الخاصة بنقل لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في ساحات مطار مدينة العلمين، وسط حضور جماهيري وشعبي كبير.

وتفاعل لاعبو المنتخب الوطني والجهاز الفني والاداري والطبي مع الجماهير الحاضرة أثناء سير الحافلة في أبرز شوارع مدينة العلمين الجديدة، فيما حرص لاعبو المنتخب رفع الأعلام المصرية والتقاط الصور مع الجماهير، وذلك احتفاء بالإنجاز الذي حققه "الفراعنة" في المونديال.

وتمثل الجولة بالحافلة المكشوفة فرصة للجماهير للاحتفال بالمنتخب وتوجيه التحية للاعبين، بعدما أعادوا الكرة المصرية إلى واجهة المنافسة العالمية وقدموا نسخة مشرفة في أكبر محفل كروي، وسط إشادة واسعة بالأداء والروح القتالية التي ظهر بها الفريق طوال مشواره في البطولة.

وجاءت الحافلة باللون الأحمر المميز لمنتخب مصر، بجانب طباعة كلمة مصر باللغة الإنجليزية، إضافة إلى وضع العلم المصري عليها، ودونت عبارة "100 مليون شكرًا".



