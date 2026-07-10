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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة.. بث مباشر

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
محمد شحتة
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نشرت الفضائية المصرية، بث مباشر لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة اليوم من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة.

ووحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الرفق.. بناء الإنسان وعمران الأوطان" بجميع مساجد الجمهورية، مؤكدة أن الهدف من اختيار هذا الموضوع هو ترسيخ القيم الأخلاقية التي تسهم في بناء الفرد والمجتمع، وفي مقدمتها خلق الرفق واللين في التعامل.

وأوضحت الوزارة أن الخطبة الأولى ستتناول أهمية الرفق باعتباره خلقا أصيلا من أخلاق الإسلام، ومنهجا متكاملا في التعامل مع النفس والآخرين، حيث يقوم على الحكمة والرحمة، ويعد سبيلا لكسب القلوب وتحقيق التماسك المجتمعي.

كما تبرز الخطبة كيف أن هذا الخلق الكريم كان من أبرز سمات الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جسد الرفق في أقواله وأفعاله، سواء في دعوته أو تعليمه أو تعامله مع الناس.

ومن المقرر أن تسلط الخطبة الضوء على أن الرفق ليس ضعفا، بل هو قوة ناعمة قادرة على إصلاح النفوس وتقويم السلوك، وأن المجتمعات التي يسودها الرفق تكون أكثر استقرارا وتماسكا، وهو ما ينعكس إيجابيا على بناء الأوطان ونهضتها.

موضوع الخطبة الثانية

أما الخطبة الثانية، فجاءت تحت عنوان “القسوة ليست وسيلة للتربية”، حيث تؤكد أن التربية السليمة لا تقوم على الشدة والعنف، وإنما تعتمد على الرحمة والاحتواء وغرس القيم الإنسانية في النفوس. وتشير إلى أن التربية الحقيقية تهدف إلى إعداد إنسان متوازن نفسيا وسلوكيا، قادر على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه.

كما تبرز الخطبة النموذج النبوي في التربية، والذي قام على اللين واحترام المشاعر، بعيدا عن القسوة والتخويف، مما أسهم في تكوين جيل من الصحابة يتمتع بالأخلاق الرفيعة والوعي الديني السليم.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية التزام الأئمة بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا، مع مراعاة توظيفه في معالجة القضايا المجتمعية الراهنة، بما يسهم في نشر ثقافة التسامح والتراحم بين أفراد المجتمع، ويدعم من استقرار الأسرة وبناء شخصية متزنة للأجيال القادمة.

مسجد عمرو بن العاص خطبة الجمعة صلاة الجمعة شعائر صلاة الحمعة يوم الجمعة

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