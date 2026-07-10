بعثة منتخب مصر تستقل الأتوبيس المكشوف في العلمين وسط استقبال جماهيري حافل

استقلت بعثة المنتخب المصري الأتوبيس المكشوف فور وصولها إلى مدينة العلمين، وسط استقبال جماهيري كبير احتفالًا بعودة الفراعنة بعد مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026.

واحتشدت الجماهير المصرية في شوارع مدينة العلمين لتحية لاعبي المنتخب والجهاز الفني، ورفع المشجعون الأعلام ورددوا الهتافات احتفاءً بالمنتخب، في أجواء مفعمة بالحماس والفخر.

وتجول الأتوبيس المكشوف ببعثة المنتخب وسط تفاعل واسع من الجماهير، التي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والتعبير عن دعمها لهم عقب مشوارهم في المونديال.

ويأتي هذا الاستقبال الجماهيري تقديرًا للأداء الذي قدمه المنتخب الوطني خلال البطولة، في مشهد عكس حالة الالتفاف الجماهيري حول الفراعنة والاحتفاء بعودتهم إلى أرض الوطن.