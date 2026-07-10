برلماني: التوسع في الأسواق الأفريقية فرصة واعدة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة

ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، مؤكدا أنها تعكس حرص الدولة على تعزيز الحضور الاقتصادي المصري بالقارة السمراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة معدلات التجارة والاستثمار مع الدول الأفريقية.



وأوضح " مسعود" في تصريح لموقع " صدى البلد " أن التوسع في الأسواق الأفريقية يمثل فرصة واعدة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الدول والتكتلات الأفريقية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري.

تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية



وأشار إلى أن توفير التيسيرات للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع الخارجي، من خلال تبسيط الإجراءات، من شأنه زيادة حجم الاستثمارات المصرية بالقارة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.



جاء ذلك بعد أن استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات المصرية في أفريقيا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد وزير الخارجية الحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها.