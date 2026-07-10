قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: الربط مع برامج الحماية الاجتماعية لتسهيل تسجيل المستحقين في التأمين الصحي الشامل
تركيا تقرر بيع منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" وروسيا ترفض التعليق
الكرملين: كييف لا تبدي استعدادا للتسوية السلمية.. وروسيا تواصل توسيع المنطقة الأمنية
الأزهر العالمي للفتوى: المراهنات على نتائج المباريات عين القمار المحرم
عيار 21 بـ 5850 جنيها.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار الذهب
الحذاء الذهبي يشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم 2026
في إحتفالات منتخب مصر.. مصطفي زيكو يرفع علم فلسطين
حسام حسن من العلمين: فرحة المصريين أكبر مكسب.. ويستحقون أكثر مما تحقق
وفاة والد إيمان سلامة
قوس من المياه يستقبل طائرة المنتخب لدى وصولها مطار العلمين تقديرًا لمشاركته المشرفة
وكالة الطاقة الدولية: التصعيد بين أمريكا وإيران يهدد فائض سوق النفط المتوقع لعام 2027
اليابان تستمر في دعم فنزويلا بعد الزلزال بإرسال مساعدات إنسانية وفرق طبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التوسع في الأسواق الأفريقية فرصة واعدة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، مؤكدا أنها تعكس حرص الدولة على تعزيز الحضور الاقتصادي المصري بالقارة السمراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة معدلات التجارة والاستثمار مع الدول الأفريقية.


وأوضح " مسعود" في تصريح لموقع " صدى البلد " أن التوسع في الأسواق الأفريقية يمثل فرصة واعدة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الدول والتكتلات الأفريقية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري.

تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية


وأشار إلى أن توفير التيسيرات للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع الخارجي، من خلال تبسيط الإجراءات، من شأنه زيادة حجم الاستثمارات المصرية بالقارة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.


جاء ذلك بعد أن استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات المصرية في أفريقيا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد وزير الخارجية الحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها.

أمين مسعود مجلس النواب وزير الاستثمار الاستثمار الاسواق الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

ياسين بونو

ياسين بونو: الأرجنتين تلعب بالقلب وميسي يقدم نسخة استثنائية

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

ترشيحاتنا

منشآت عسكرية

روسيا: 7 ضربات تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع وإسقاط نحو 5 آلاف مسيرة

مفتي القدس

اعتقال خطيب مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين

رئيس وزراء إسبانيا

رئيس وزراء إسبانيا: تم حشد جميع الموارد المادية والبشرية لإخماد حريق الغابات

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد