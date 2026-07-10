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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بسرعة تنفيذ خط مياه شرب لخدمة أكثر من 20 منزلًا بمنطقة محرومة بقرية العقال القبلي بالبداري

رئيس مركز ومدينة البداري يتفقد 20 منزلًا بمنطقة محرومة من مياه الشرب
رئيس مركز ومدينة البداري يتفقد 20 منزلًا بمنطقة محرومة من مياه الشرب
إيهاب عمر
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أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها مياه الشرب النقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، مشددًا على ضرورة التحرك السريع للاستجابة لشكاوى المواطنين ورصد المناطق الأكثر احتياجًا والعمل على إنهاء معاناتها، بما يضمن وصول الخدمات الحيوية إلى جميع المواطنين دون استثناء.

وأوضح المحافظ أنه في ضوء توجيهاته بمتابعة المناطق المحرومة من خدمة مياه الشرب بمركز البداري، أجرى ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة البداري جولة ميدانية، برفقة رئيس الوحدة المحلية ومدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبداري، لمعاينة منطقة تقع بين عزبة أولاد عزيز وقرية العقال القبلي، تضم أكثر من 20 منزلًا لم تصل إليها شبكات مياه الشرب، الأمر الذي اضطر الأهالي للاعتماد على طلمبات المياه الجوفية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تقرر البدء في تنفيذ خط مياه شرب جديد لخدمة المنطقة، يتضمن مد أكثر من 600 متر من مواسير قطر 4 بوصات بقدرة تحمل 10 بار، بعد توفير المواسير من خلال مركز ومدينة البداري بمساهمة جزئية من الأهالي، بما يعكس حرص المحافظة على سرعة تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين، وتعزيز الشراكة المجتمعية لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات بالقرى.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ولا سيما بالمناطق الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن ملف مياه الشرب يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي لما يمثله من أهمية مباشرة في الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وموجهًا رؤساء المراكز بالتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية المختصة لرصد أي احتياجات أو مشكلات مماثلة والتعامل معها بصورة عاجلة.

وأضاف المحافظ أن استجابة الأجهزة التنفيذية السريعة لهذا المطلب لاقت ترحيبًا واسعًا من أهالي المنطقة، الذين أعربوا عن تقديرهم لاهتمام المحافظة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع، مؤكدين أن توصيل خدمة مياه الشرب سيمثل نقلة نوعية لأكثر من 20 أسرة ظلت لسنوات تعتمد على المياه الجوفية، بما يسهم في توفير حياة أكثر استقرارًا وصحة وأمانًا لهم.

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