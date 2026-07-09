محافظ أسيوط: اختتام المرحلة الثانية من برنامج "أملك في عملك" بقرى أبوتيج لتدريب الشباب على ريادة الأعمال

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للشباب في مجالي الشمول المالي وريادة الأعمال بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وفقًا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار مبادرة "أملك في عملك" المنفذة ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، بما يسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز ثقافة العمل الحر، وتحسين الخصائص السكانية.

وأوضح المحافظ أن البرنامج يُنفذ بإشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، فيما تتولى وحدة السكان بالمحافظة، بقيادة الدكتورة نسرين محروس مدير الوحدة، تنفيذ فعالياته بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لضمان وصول البرامج التدريبية إلى أكبر عدد من الشباب بالمراكز والقرى.

وأشار اللواء محمد علوان إلى اختتام فعاليات البرنامج بقرى مركز أبوتيج، والتي استمرت خلال الفترة من 17 يونيو حتى 7 يوليو الجاري، حيث نُفذت سلسلة من الدورات التدريبية بقرى دوينة، والنخيلة، وباقور، والزرابي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، ومتابعة رئيس المركز ونوابه ورؤساء القرى، وبالتعاون مع خالد طه منسق السكان بالمركز، وردة فكري مدير خدمة المواطنين ووحدة حماية الطفل، وأميمة إبراهيم مدير إدارة البيئة، وبمشاركة منسقي السكان بالقرى، وعدد من القيادات الطبيعية والرموز الدينية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف المحافظ أن البرنامج استهدف نحو 1000 مستفيد من الشباب في الفئة العمرية من 21 إلى 45 عامًا، حيث تضمن تدريب المشاركين على أسس التخطيط المالي للمشروعات، ومبادئ ريادة الأعمال، وآليات إعداد دراسات الجدوى، وإدارة المشروعات، وتحديد احتياجات السوق، إلى جانب التعريف بمتطلبات وإجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز فرص إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة قادرة على تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية.

وأكد محافظ أسيوط أن البرنامج تضمن كذلك نشر مفاهيم الشمول المالي، والتوعية ببرامج التمويل التي توفرها الدولة والجهات الشريكة لدعم الشباب ورواد الأعمال، فضلًا عن تقديم خدمات مصرفية مجانية للمشاركين وتسليم بطاقات "ميزة" البنكية، بما يسهم في دمجهم ضمن المنظومة المالية الرسمية، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ورفع مستوى الوعي المالي لدى الشباب بمختلف قرى المحافظة.