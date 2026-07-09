قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاعات الكويتية تعترض وتدمّر 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيّرة
إسعاف 4 طالبات.. انخفاض سكر وضغط وحالات نفسية بين طالبات امتحان فيزياء الثانوية العامة بالدقهلية
بقرار جمهوري.. الرئيس السيسي يعين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيساً لهيئة إدارة الأزمات والطوارئ
محمد صلاح يقترب من أتلتيكو مدريد.. مفاجأة يكشفها ناقد رياضي
مصر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
بعد ساعات ..البنك المركزي يقرر مصير سعر الفائدة اليوم الخميس
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا
الثانوية العامة 2026.. إصابة طالب بأزمة قلبية بإحدى لجان الدقهلية
الخارجية الإيرانية: الاعتداءات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة
الرئيس السيسي يعيّن الفريق محمد ربيع رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ
الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بترقية اللواء محمد عبد الرحمن ربيع إلى رتبة الفريق
قرار جمهوري بترقية اللواء محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع إلى رتبة الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط مواصلة تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، حيث تم إزالة 20 حالة تعدي بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي تستمر حتى 17 يوليو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار استراتيجية الدولة لفرض سيادة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات.

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن إزالة 12 حالة متغير مكاني بإجمالي مساحة 860 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 21 قيراط و21 سهم، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإزالات وفق خطة زمنية محددة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتعدي أو البناء المخالف.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، مع التعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية أو حالات تعدٍ جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة باستمرار جهود استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى المتابعة اليومية لسير أعمال الموجة بكافة المراكز والمدن والأحياء لضمان تحقيق المستهدف منها.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يساهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

أسيوط محافظ أسيوط حملات إزالة التعديات أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية إزالة 20 حالة تعدي الموجة الـ29 لإزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

الدواجن والبيض

هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

ترشيحاتنا

جانب من المطبوعات

مركز سلام لدراسات التطرف يطلق حزمة من المطبوعات العلمية لدعم جهوده في مواجهة التطرف

الجامع الازهر

الأزهر: لم يثبت تاريخيا إحراق صلاح الدين الأيوبي لمكتبة القصر الفاطمية أو قطع نسل الفاطميين

الصدقة

هل يجوز إخراج الصدقة بنية الشفاء أو تحقيق أمنية؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد