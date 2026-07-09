محافظ أسيوط: إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط مواصلة تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، حيث تم إزالة 20 حالة تعدي بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي تستمر حتى 17 يوليو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار استراتيجية الدولة لفرض سيادة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات.

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن إزالة 12 حالة متغير مكاني بإجمالي مساحة 860 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 21 قيراط و21 سهم، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإزالات وفق خطة زمنية محددة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتعدي أو البناء المخالف.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، مع التعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية أو حالات تعدٍ جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة باستمرار جهود استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى المتابعة اليومية لسير أعمال الموجة بكافة المراكز والمدن والأحياء لضمان تحقيق المستهدف منها.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يساهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.