محافظ أسيوط: إزالة 25 حالة تعد على الأراضي

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط انتظام تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية.

وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر، والتي تستمر حتى 17 يوليو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة التي نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية المعنية أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدي بمختلف مراكز المحافظة، ضمن خطة متكاملة تستهدف التعامل الحاسم مع جميع المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن الإزالات تضمنت إزالة 3 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2800 متر مربع مباني، بالإضافة إلى إزالة 14 حالة متغيرات مكانية بمساحة 1275 متر مربع مباني و12 سهم زراعة، فضلًا عن إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 5 قراريط و22 سهم، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لاسترداد حقوقها والتعامل الفوري مع التعديات والمخالفات.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المتابعة اليومية لأعمال الموجة بجميع المراكز والأحياء والقرى، مع تكثيف أعمال الرصد الميداني والتعامل الفوري مع أي محاولة تعدي جديدة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية وأحد أهم مقومات تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

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وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.