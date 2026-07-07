خلافات أسرية.. العثور على طالبة أسيوط المتغيبة عن منزلها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة القائم على النشر بشأن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من مسكنها بأسيوط وتتبعها من قِبل سيدتين.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 يوليو تبلغ لمركز شرطة الفتح بأسيوط من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب نجلتها (طالبة "سن 21") عقب خروجها من مسكنها لوجود خلافات أسرية وعدم صحة ما تم تداوله بشأن تتبعها من قِبل سيدتين .

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط ، وبسؤالها نفت تعرضها لأى مكروه ، وأقرت بتركها مسكن أهلها بمحض إرادتها للضغط عليهم لإنهاء خطبتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.