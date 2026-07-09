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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ الطالبة "هناء" الأولى على الجمهورية في تكنولوجيا تطبيقية

محافظ أسيوط يهنئ الطالبة "هناء" لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية الصناعية تخصص "تكنولوجيا تطبيقية"
محافظ أسيوط يهنئ الطالبة "هناء" لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية الصناعية تخصص "تكنولوجيا تطبيقية"
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اتصالًا هاتفيًا بالطالبة هناء فتحي ثابت حسين، ابنة محافظة أسيوط، لتهنئتها بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تخصص تكنولوجيا تطبيقية بالدبلومات الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات، معربًا عن خالص تهانيه لها ولأسرتها بهذا الإنجاز المشرف الذي يضاف إلى سجل أبناء المحافظة المتميزين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المتفوقين ورعاية الموهوبين وتشجيع النماذج الناجحة باعتبارهم نواة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد محافظ أسيوط بما حققته الطالبة من تميز دراسي، حيث حصلت على 698 درجة من إجمالي 700 درجة بنسبة 99.71% في تخصص تطوير مواقع وبرمجيات بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط، مؤكدًا أن حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تخصص تكنولوجيا تطبيقية يعكس ما يشهده التعليم الفني والتكنولوجي من تطور كبير، ويؤكد قدرة أبنائه على المنافسة والتميز في التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد اللواء محمد علوان، خلال الاتصال، أن محافظة أسيوط تفخر بأبنائها المتفوقين الذين يرفعون اسمها عاليًا على مستوى الجمهورية، متمنيًا للطالبة دوام النجاح والتوفيق واستكمال مسيرتها العلمية والعملية بنفس التميز، وأن تكون نموذجًا يحتذى به لباقي الطلاب في الإصرار والاجتهاد وتحقيق الطموحات.

من جانبها، أعربت الطالبة هناء فتحي ثابت حسين وأسرتها عن بالغ سعادتهم باتصال محافظ أسيوط وتهنئته، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة تمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة التفوق وتحقيق المزيد من النجاحات، ومتقدمين بالشكر لمحافظ أسيوط على اهتمامه ودعمه لأبنائه المتفوقين.

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