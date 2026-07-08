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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج.. حريق هائل يلتهم شقة بالطابق السادس في شارع أسيوط والحماية المدنية تكافح النيران.. صور

الحريق
الحريق
سوهاج _ أنغام الجنايني

غطت سحب كثيفة من الأدخنة سماء شارع أسيوط- سوهاج، بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، منذ قليل، بعدما اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية بالطابق السادس العلوي بأحد العقارات، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، ودفع قوات الحماية المدنية للتحرك العاجل للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أسيوط- سوهاج، بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وسط انتشار أمني لتأمين المكان وتنظيم حركة المرور بالمنطقة.

وفور وصولها، بدأت فرق الإطفاء في التعامل مع الحريق الذي تصاعدت منه ألسنة اللهب والأدخنة الكثيفة، حيث بذلت القوات جهودًا مكثفة لمحاصرة النيران داخل الشقة المحترقة، خاصة أن موقعها بالطابق السادس شكل تحديًا أمام رجال الحماية المدنية أثناء عمليات السيطرة.

وسادت حالة من القلق بين سكان المنطقة، بعد تصاعد الأدخنة بشكل كثيف ووصولها إلى مسافات بعيدة، فيما تابع الأهالي جهود رجال الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق وإنقاذ الموقف قبل امتداد النيران إلى الشقق المجاورة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة ثان سوهاج إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول العقار، مع إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه.

ولم تُعلن الجهات المختصة حتى الآن عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق، بينما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد عقب السيطرة على النيران، للتأكد من عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.

وتكثف الأجهزة المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال المعاينة الفنية لموقع الحريق، تمهيدًا لتحديد السبب الرئيسي وراء اندلاع النيران، وتحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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