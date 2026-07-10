محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز والأحياء بالنزول الميداني وحل المشكلات

عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أول اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء عقب حركة المحليات الأخيرة، والتي ضمت نخبة من القيادات الشابة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الميداني الجاد، وسرعة الإنجاز، والتواجد المستمر بين المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار استراتيجية الدولة لبناء جهاز إداري كفء وقادر على تلبية احتياجات المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ.

وفي مستهل الاجتماع، رحب محافظ أسيوط برؤساء المراكز والمدن والأحياء الجدد، مؤكدًا أن حركة المحليات تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، ودعم العمل الميداني، وضخ دماء جديدة من القيادات القادرة على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن معيار النجاح الحقيقي هو ما يلمسه المواطن من تحسن في الخدمات وسرعة الاستجابة لمشكلاته.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تستوجب تكثيف التواجد الميداني، والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ورصد المشكلات على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، مع المتابعة اليومية لمستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما يعزز جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، إلى جانب مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا ضرورة تسريع معدلات الإنجاز، وإزالة أي معوقات، وتحقيق أعلى معدلات الأداء بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتحقيق الانضباط.

كما وجه اللواء محمد علوان بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة العامة، وتكثيف أعمال رفع المخلفات، والتنسيق المستمر مع أجهزة الري لتطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التطهير أولًا بأول، حفاظًا على البيئة والصحة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى.

وفي إطار دعم الجهاز التنفيذي، وجه المحافظ بترشيح عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وإعادة تقييم رؤساء الوحدات القروية، بما يتيح الفرصة للدفع بقيادات جديدة تمتلك الكفاءة والقدرة على الإنجاز، بما يعزز كفاءة الأداء التنفيذي ويحقق سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل.

كما استمع محافظ أسيوط إلى عرض من رؤساء المراكز حول أبرز التحديات التي تواجههم، واحتياجاتهم من المعدات واللوادر والقلابات، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والتنسيق بين المراكز، والاستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، لضمان سرعة التعامل مع المواقف الطارئة ودعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.