قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
حسام حسني ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس يفتتحون مهرجان المسرح الروماني
قرار صادم.. منع حكمين إنجليزيين من إدارة مباريات الأرجنتين في المونديال
ترامب يعيد إحياء خط كركوك-بانياس.. اتفاق ثلاثي مرتقب يفتح ممرا نفطياً جديدا إلى المتوسط
بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة
الزواج الجماعي .. عقوبات رادعة لمروجيه
إمام عاشور: نعاهد وطننا أن نحمل اسم مصر بكل فخر بعد تكريم الرئيس للمنتخب
واشنطن تشدد لهجتها مع طهران: لا اتفاق نووي دون التخلي عن اليورانيوم المخصب
صاحبة تيشيرت مصطفى شوبير تكسر صمتها وتحسم الجدل: أخدته بالحظ
فيفا يشيد بمنتخب مصر : الفراعنة أعادوا كتابة التاريخ وأجبروا العالم على احترامهم في مونديال 2026
الاتحاد الألماني يعلن توصله لاتفاق مع كلوب على تدريب المنتخب
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الظاهر لـ 14 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هجوم مباغت على كييف.. والصواريخ الروسية تجاوزت الرادارات

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، أن الساعات الأخيرة شهدت تصعيدًا ميدانيًا لافتًا في العاصمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف أعلنت إصابة 11 مدنيًا جراء الهجوم الذي استهدف العاصمة.

وأوضح «مناف»، خلال رسالة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سلسلة من الانفجارات هزت كييف فجر اليوم، لافتًا إلى أن صفارات الإنذار لم تُفعّل إلا بعد وقوع الانفجارات، بعدما فشلت الدفاعات الجوية الأوكرانية في رصد الصواريخ أو اعتراضها خلال انطلاقها من مقاطعة بريانسك الروسية باتجاه العاصمة.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية سارعت إلى تفعيل صفارات الإنذار، وطلبت من السكان التوجه إلى الملاجئ، مشيرًا إلى أن أحد الصواريخ استهدف الطريق السريع الرابط بين كييف وخاركيف، الواقع في الضفة اليسرى للعاصمة، وهو أحد أهم الطرق الحيوية في البلاد، مؤكدة أن فرق الطوارئ والإنقاذ انتقلت إلى موقع الاستهداف، وعملت على ردم الحفرة التي خلفها القصف، قبل أن تعلن إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور نظرًا لأهميته الاستراتيجية.

ولفت إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت في المقابل من إسقاط أكثر من 111 طائرة مسيرة، فيما أعلنت السلطات استهداف أحد المصانع أو منشآت البنية التحتية في إحدى ضواحي العاصمة كييف، موضحًا أن الهجمات الروسية امتدت أيضًا إلى جنوب أوكرانيا، حيث تعرض ميناءا أوديسا وإسماعيل لأضرار جزئية نتيجة غارات روسية متكررة.

كييف غيث مناف القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

خبز التموين

سعر رغيف الخبز المدعم اليوم السبت 11يوليو

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

اسامة نبيه

قلقان من الأهلي.. أسامة نبيه: لا أشعر بالارتياح للنادي الذي يسعي لضم حسام عبد المجيد

شوبير

بعد التألق في المونديال.. مصطفى شوبير على رادار أندية من 3 دول

ترشيحاتنا

الأهلي

تحرك رسمي.. هل يشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم؟

منتخب مصر

عودة الأبطال من المونديال.. ماذا خبأت حقيبة الفراعنة في طريقها إلى مصر؟

الحرارة

ثورة في عالم الحرارة.. مادة جديدة تمنح البشر القدرة على برمجتها والتحكم في تدفقها

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد