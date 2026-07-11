هجوم مباغت على كييف.. والصواريخ الروسية تجاوزت الرادارات

أكد غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، أن الساعات الأخيرة شهدت تصعيدًا ميدانيًا لافتًا في العاصمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف أعلنت إصابة 11 مدنيًا جراء الهجوم الذي استهدف العاصمة.

وأوضح «مناف»، خلال رسالة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سلسلة من الانفجارات هزت كييف فجر اليوم، لافتًا إلى أن صفارات الإنذار لم تُفعّل إلا بعد وقوع الانفجارات، بعدما فشلت الدفاعات الجوية الأوكرانية في رصد الصواريخ أو اعتراضها خلال انطلاقها من مقاطعة بريانسك الروسية باتجاه العاصمة.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية سارعت إلى تفعيل صفارات الإنذار، وطلبت من السكان التوجه إلى الملاجئ، مشيرًا إلى أن أحد الصواريخ استهدف الطريق السريع الرابط بين كييف وخاركيف، الواقع في الضفة اليسرى للعاصمة، وهو أحد أهم الطرق الحيوية في البلاد، مؤكدة أن فرق الطوارئ والإنقاذ انتقلت إلى موقع الاستهداف، وعملت على ردم الحفرة التي خلفها القصف، قبل أن تعلن إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور نظرًا لأهميته الاستراتيجية.

ولفت إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت في المقابل من إسقاط أكثر من 111 طائرة مسيرة، فيما أعلنت السلطات استهداف أحد المصانع أو منشآت البنية التحتية في إحدى ضواحي العاصمة كييف، موضحًا أن الهجمات الروسية امتدت أيضًا إلى جنوب أوكرانيا، حيث تعرض ميناءا أوديسا وإسماعيل لأضرار جزئية نتيجة غارات روسية متكررة.