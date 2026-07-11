إندونيسيا وروسيا تبحثان سبل تطوير صناعة السفن ونقل التكنولوجيا البحرية

أعلنت وزارة الصناعة الإندونيسية أن إندونيسيا تسعى إلى تحديث قطاعها البحري من خلال تطبيق شراكة استراتيجية مع روسيا، تستهدف نقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرات صناعة السفن المحلية، وزيادة حصة جاكرتا في سوق النقل البحري بجنوب شرق آسيا.

وقال وزير الصناعة الإندونيسي، أجوس جوميوانغج كارتاساسميتا - في تصريحات للصحفيين اليوم /السبت/- إن المبادرة المرتقبة مع موسكو تهدف إلى تطوير أحواض بناء السفن المحلية ورفع كفاءة القوى العاملة وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال بناء السفن.

وأضاف أن التعاون مع روسيا في قطاع صناعة السفن يتيح لإندونيسيا فرصة لتعزيز صناعتها البحرية عبر الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتنمية الكفاءات البشرية والإنتاج المشترك، مشيراً إلى أن الشراكة ستجمع بين التكنولوجيا البحرية الروسية المتقدمة والطلب المحلي المتزايد في إندونيسيا.

وتعتمد إندونيسيا - التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة - بصورة كبيرة على النقل البحري في الخدمات اللوجستية وقطاع مصايد الأسماك والطاقة البحرية وحركة النقل بين الجزر.

وأكدت وزارة الصناعة الإندونيسية أن روسيا تمتلك خبرات واسعة في تطوير الصناعات البحرية، تشمل تصميم وبناء السفن التجارية، وأنظمة الدفع المتطورة، والهندسة البحرية المعقدة، معتبرة أن الإمكانات التي يمتلكها البلدان تكمل بعضها البعض لبناء صناعة شحن بحري أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات.