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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 471 محضرًا تموينيًا وضبط سلع الفاسدة ومغشوشة

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر
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أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية بجميع مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بمتابعة الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، بالتعاون مع الإدارات التموينية الخارجية، أسفرت خلال اسبوع عن تحرير 471 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك عقب حملات مكثفة استهدفت المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع "جمعيتي"، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 555 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و2530 كيلو جرامًا من زيوت الطعام المستعملة غير الصالحة للاستهلاك، كما تم ضبط مصنع لتعبئة السكر استولى على 10 أطنان و600 كيلو جرام من السكر التمويني دون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط 4740 زجاجة عصير مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، و107 عبوات لبن أطفال مدعمة خاصة بوزارة الصحة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات تمكنت كذلك من ضبط مخزن غير مرخص لتجهيز عسل النحل، عُثر بداخله على 40 عبوة عسل مجهولة البيانات، وعبوتين من الألوان الصناعية، و6 أسطوانات بوتاجاز صغيرة مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، فضلًا عن ضبط 30 كيلو جرامًا من اللانشون و5 عبوات طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و24 زجاجة زيت تمويني داخل أحد المحال بالمخالفة للقانون.

كما أسفرت الحملات عن تحرير محاضر لتصرف بعض المخابز في 98 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، وضبط 7 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير 5 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و5 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و7 محاضر لغلق تجار تموينيين، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، فضلًا عن 20 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

وفي مجال المخابز البلدية، أوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير 390 محضرًا تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية والرقابية بصورة يومية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يسهم في حماية المواطنين، والحفاظ على المال العام، وضمان توافر السلع بالأسواق بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

أسيوط محافظ أسيوط الحملات الرقابية الحملات الرقابية والتموينية ضبط الأسواق

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