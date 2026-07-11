السيارة بتراقبك.. كاميرا خفية تتجسس على السائق داخل السيارات الحديثة

دخلت صناعة السيارات العالمية منعطفًا لوجستيًا وتاريخيًا حاسمًا في شهر يوليو لعام 2026 الحالي، بعدما بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا في تفعيل المرحلة النهائية والحاسمة من اللائحة المحدثة لسلامة المركبات العامة (GSR).

وفرض القانون الجديد بندًا صارمًا يجبر شركات التصنيع على تزويد أي سيارة ركوب أو حافلة صغيرة "فان" يتم بيعها داخل دول الكتلة الأوروبية بنظام تتبع متطور لحركة العين، يراقب وجه وسلوك السائق طوال فترة القيادة بشكل إلزامي.

وتحولت هذه التقنية التي كانت تُطرح سابقًا كميزة اختيارية للرفاهية والتحذير من النعاس بصالات العرض، إلى شرط قانوني جاف وصارم للحصول على تراخيص السير بالأسواق.

وتجاوز هذا القرار الإقليمي حدود القارة العجوز فوريًا؛ ليصبح بمثابة جرس إنذار حتمي للمستهلكين والملاك في مختلف الأسواق العالمية، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتحرك البرامج الفيدرالية الأمريكية لإدارة السلامة على الطرقات تكتيكيًا لفرض تشريعات مماثلة تلزم التوكيلات بتقديم أنظمة مراقبة حيوية داخل المقصورة بحلول عام 2027، مما يجعل التجربة الأوروبية الحالية بمثابة عرض استباقي ومادي لما ستؤول إليه لغات القيادة عالميًا في المستقبل القريب.

ذكاء اصطناعي يراقب النظرات ويطلق صفارات الإنذار لعام 2026

تعتمد التكنولوجيا المفروضة بالأسواق لعام 2026 الحالي على ما يُعرف بنظام التحذير المتقدم من تشتت انتباه السائق (ADDW)، والذي يعمل عبر مستشعرات وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء مدمجة في لوحة القيادة أو عجلة القيادة.

وتقوم البرمجيات بمسح دائم وتحديد لـ "نقطة المرجعية البصرية" لعين السائق، مع تقسيم محيط المقصورة إلى مناطق جغرافية محددة تشمل النوافذ، والزجاج الأمامي، بالإضافة إلى المناطق الساخنة للتشتت مثل شاشات الترفيه اللمسية، وموضع الهواتف الذكية، والكونصول الوسطي.

وحددت اللائحة الجافة معايير تشغيلية صارمة لبدء إطلاق حزم التنبيه الصوتية والمرئية بناءً على سرعة المركبة؛ فعند السير بسرعات منخفضة تتراوح بين 20 و 50 كيلومترًا في الساعة، يسمح النظام بمهلة تصل إلى 6 ثوانٍ من عدم التركيز البصري.

أما عند تجاوز سرعة 50 كيلومترًا في الساعة على الطرقات السريعة، فإن مجرد التفات السائق أو نظره بعيدًا عن الطريق لـ 3.5 ثانية فقط (سواء للنظر للأطفال في المقعد الخلفي أو لتعديل الراديو) يدفع النظام آليًا لإطلاق صفارات إنذار حادة واهتزازات بدنية للمقاعد لإجباره فوريًا على إعادة التركيز، مع حظر إمكانية إيقاف تشغيل هذه المنظومة بشكل دائم.

مخاوف الخصوصية والاعتراضات التسويقية بنهاية عام 2026 الحالي

أثار هذا الإلزام الصارم موجة عارمة من القلق والاعتراضات التسويقية والاستثمارية من جانب جماعات الدفاع عن الخصوصية وحقوق المستهلكين بالأسواق لعام 2026 الحالي.

ورغم أن نص المشرّع الأوروبي يفرض تصميم النظام وفق معمارية "الدائرة المغلقة" (Closed-Loop) – والتي تعني هندسيًا معالجة البيانات والصور محليًا داخل عقل السيارة دون تخزينها أو بثها لخوادم خارجية أو شركات التأمين – إلا أن غياب آليات الرقابة المستقلة يثير شكوكًا بالغة حول احتمالية تسريب الأنماط السلوكية والبيومترية للملاك.

وإلى جانب الهواجس الأمنية ومخاطر الاختراقات الرقمية، واجهت التقنية انتقادات جافة من خبراء ومراجعي السيارات بصالات البيع؛ نتيجة لتسجيل الأنظمة لنسب عالية من الإنذارات الخاطئة (False Positives)، حيث تخلط البرمجيات عشوائيًا بين حركات الرمش الطبيعية أو ملامح الوجه الناتجة عن الإعاقة وبين التشتت الفعلي، مما يسبب إزعاجًا مستمرًا للسائقين.

ويتوقع المحللون الماليون أن يتسبب دمج هذه الحزم الإلكترونية الإضافية مع أنظمة الكبح الذكية للمشاة واختبارات الإطارات المحدثة لعام 2026 في قفزة تصاعدية جديدة لأسعار السيارات الفاخرة والاقتصادية على حد سواء داخل صالات العرض التابعة للتوكيلات، لتفتح فصلاً معقدًا بين متطلبات السلامة اللوجستية وحرية المستهلكين بالأسواق.