أسيوط.. تخصيص أرض أملاك دولة بقرية المطيعة لإقامة معهد فتيات أزهري

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، خلال جلسته الأخيرة، على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة (ملك الوحدة المحلية) بقرية المطيعة التابعة لمركز ومدينة أسيوط، لإقامة معهد فتيات أزهري، في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن قرار التخصيص جاء استنادًا إلى المذكرة المقدمة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمستندات الواردة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، بشأن تخصيص قطعة الأرض الواقعة داخل الحيز العمراني لقرية المطيعة، والبالغة مساحتها 1157.3 مترًا مربعًا، بحوض الشيخ مبارك زمام القرية، لإقامة معهد فتيات أزهري عليها.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية بمختلف المراكز والقرى، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات ذات النفع العام، بما يواكب خطط التنمية ويخدم أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن إنشاء معهد فتيات أزهري بقرية المطيعة يمثل إضافة مهمة للمنظومة التعليمية، ويسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة، ودعم رسالة الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي وتنشئة الأجيال على القيم الدينية والوطنية.

وأضاف المحافظ أن المجلس التنفيذي يحرص على دراسة جميع طلبات تخصيص الأراضي للمشروعات الخدمية التي تمثل أولوية للمواطنين، بما يحقق الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة، ويسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.