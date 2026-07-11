كارثة تقترب من شرق الصين.. فرار 600 ألف شخص قبل وصول إعصار "بافي" المدمر

أجلت الصين أكثر من 600 ألف شخص يوم السبت قبل أن يضرب إعصار بافي مدينة ونتشو الشرقية الرئيسية بعد أن ضرب سلسلة جزر ساكيشيما الجنوبية في اليابان بأمطار غزيرة ورياح عاتية ومرّ بالقرب من شمال تايوان.

على الرغم من استمرار تباطؤ إعصار بافي وضعفه في مساره الشمالي الغربي فوق البحار الباردة، إلا أنه لا يزال يشكل خطراً كبيراً بسبب الحجم الهائل للرطوبة التي يحملها داخل نطاقاته المطرية، والتي تبلغ مساحتها تقريباً مساحة فرنسا من طرف إلى آخر.

من المتوقع أن يضرب إعصار بافي اليابسة بالقرب من مدينة ونتشو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه تم إجلاء أكثر من نصف مليون شخص في مقاطعة تشجيانغ، حيث تقع مدينة ونتشو، وأكثر من 100 ألف شخص في مقاطعة فوجيان المجاورة.