قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: فرنسا استحقت التأهل والمغرب دفع ثمن المبالغة في الدفاع
«يا عادل قولهم أحسن».. وزير الري يستعين بـ"إفيه شهير" للتوعية بالحفاظ على النيل
اتهام 8 أشخاص بالتخطيط لهجوم بطائرات مسيّرة وقناصة لاغتيال ترامب وفانس ونتنياهو
وزراء الشباب والرياضة والصحة والطيران المدني يستقبلون بعثة المنتخب المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 يوليو 2026
شرفتونا..استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر بعد العودة من المشاركة في كأس العالم
روسيا .. إحباط مهاجمة مطار "روستوف - تسينترالني" العسكري بـ 13 مسيرة
مجلس التعاون الخليجي يرحب ببدء واشنطن إجراءات رفع سوريا من قائمة الإرهاب
الدفاع الروسية: تدمير 376 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
حافلة المنتخب المصري تجوب مدينة العلمين الجديدة وسط استقبال جماهيري حاشد
إلغاء عشرات الرحلات الجوية في هونج كونج مع اقتراب إعصار بافي من تايوان
نجوم منتخب مصر يلتقطون الصور التذكارية مع الجماهير فور وصولهم إلى مدينة العلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تسجل رقما قياسيا بـ369 مليون رحلة عبور حدودية خلال النصف الأول من 2026

الصين
الصين
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للهجرة الصينية اليوم (الجمعة) أن أجهزة التفتيش الحدودية في الصين تعاملت مع 369 مليون عملية دخول وخروج خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 10.8 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن دخول المواطنين الأجانب بدون تأشيرة ارتفع بنسبة 30.6 بالمئة على أساس سنوي ليتجاوز 17.8 مليون عملية دخول، ما يمثل 77.7 بالمئة من جميع الوافدين الأجانب ، وفقا لوكالة الانباء الصينية "شينخوا".

وخلال هذه الفترة، أجرى سكان البر الرئيسي الصيني 176 مليون رحلة عبور حدودية، في حين أجرى سكان هونغ كونغ وماكاو وتايوان 147 مليون رحلة، بزيادة 10.7 بالمئة و8.1 بالمئة على أساس سنوي، على التوالي.

وأضافت الهيئة أن المواطنين الأجانب قاموا بأكثر من 45.9 مليون رحلة، بزيادة قدرها 20.6 بالمئة.

وتتيح الصين حاليا لمواطني 50 دولة دخول أراضيها بدون تأشيرة من جانب واحد. وفي الوقت نفسه، يمكن لمواطني 55 دولة الآن الاستفادة من برنامج العبور بدون تأشيرة لمدة 240 ساعة لدخول الصين عبر 65 منفذا محددا.


 

الهيئة الوطنية للهجرة الصينية أجهزة التفتيش الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

الاتحاد الارجنتينى

السرقة لن تمر مرور الكرام.. هاكر مصري يخترق القناة الإعلامية لاتحاد الكرة الأرجنتيني

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

منتخب مصر والارجنتين

جدل تحكيمي وسياسي يلاحق مباراة مصر والأرجنتين

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

ترشيحاتنا

مدحت صالح

الأوبرا تطلق فعالياتها الصيفية بالقاهرة والإسكندرية .. وتستعد لمهرجان القلعة الدولى 34

دنيا وإيمي سمير غانم

رمضان 2027 … تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل نيللي وشريهان

مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن

أم كلثوم تضيء خشبة مسرح "جرش" في يوبيله الأربعيني

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد