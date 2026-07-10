الصين تسجل رقما قياسيا بـ369 مليون رحلة عبور حدودية خلال النصف الأول من 2026

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أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للهجرة الصينية اليوم (الجمعة) أن أجهزة التفتيش الحدودية في الصين تعاملت مع 369 مليون عملية دخول وخروج خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 10.8 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن دخول المواطنين الأجانب بدون تأشيرة ارتفع بنسبة 30.6 بالمئة على أساس سنوي ليتجاوز 17.8 مليون عملية دخول، ما يمثل 77.7 بالمئة من جميع الوافدين الأجانب ، وفقا لوكالة الانباء الصينية "شينخوا".

وخلال هذه الفترة، أجرى سكان البر الرئيسي الصيني 176 مليون رحلة عبور حدودية، في حين أجرى سكان هونغ كونغ وماكاو وتايوان 147 مليون رحلة، بزيادة 10.7 بالمئة و8.1 بالمئة على أساس سنوي، على التوالي.

وأضافت الهيئة أن المواطنين الأجانب قاموا بأكثر من 45.9 مليون رحلة، بزيادة قدرها 20.6 بالمئة.

وتتيح الصين حاليا لمواطني 50 دولة دخول أراضيها بدون تأشيرة من جانب واحد. وفي الوقت نفسه، يمكن لمواطني 55 دولة الآن الاستفادة من برنامج العبور بدون تأشيرة لمدة 240 ساعة لدخول الصين عبر 65 منفذا محددا.



