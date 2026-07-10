الصين تفعّل استجابة طارئة لمواجهة مخاطر الكوارث في بكين

فعّلت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم /الجمعة/، استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة مخاطر الكوارث الجيولوجية في العاصمة بكين ومقاطعة "خبي" المجاورة، في ظل توقعات بهطول أمطار غزيرة على مناطق من شمالي البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية؛ قد تشهد بعض المناطق في بكين وخبي - خلال الفترة من اليوم حتى يوم /الاثنين/ المقبل - أمطارا تتراوح كمياتها بين 300 و350 ملم، نتيجة تأثير الرياح الموسمية الجنوبية الغربية والإعصار "بافي".

وأضافت أنه بعد مشاورات وتقييمات مشتركة مع وزارة الموارد الطبيعية، تم رصد مخاطر مرتفعة لوقوع كوارث جيولوجية في شمال شرقي وجنوب غربي بكين، إلى جانب مناطق بوسط وشمال شرقي خبي، مشيرة إلى إرسال فرق عمل لتوجيه جهود الوقاية والاستجابة. وفق وكالة الأنباء (شينخوا).

ودعت السلطات المحلية في المناطق المتضررة إلى تعزيز إجراءات الفحص والمراقبة، وتكثيف أعمال الإنذار المبكر، وتجهيز فرق الإنقاذ والإمدادات والمعدات اللازمة للتعامل مع أية طوارئ محتملة.

وكان المرصد الوطني الصيني قد جدد - في وقت سابق اليوم - إصدار الإنذار البرتقالي لمواجهة الإعصار "بافي"، وهو الإعصار التاسع الذي تشهده الصين خلال عام 2026، متوقعًا أن يجلب عواصف وأمطارًا غزيرة إلى شرقي البلاد.