الصين تدعو إلى خفض التصعيد في أوكرانيا واستئناف مفاوضات السلام

دعت الصين، اليوم الجمعة، إلى خفض التصعيد في الصراع الأوكراني، محذرة من أن التطورات الميدانية الأخيرة تنذر بتفاقم الأزمة الإنسانية وتزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سلمية.

وقال نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة سون لي، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن وتيرة العمليات العسكرية شهدت تصعيدا ملحوظا من حيث الكثافة والحجم والنطاق؛ ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأكد سون أن الصين تدين جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين، داعيا أطراف النزاع إلى وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والالتزام الصارم بأحكام القانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن استمرار دوامة التصعيد والردود العسكرية المتبادلة لا يؤدي فقط إلى تعميق معاناة المدنيين، بل يغذي الكراهية ويزيد من صعوبة استئناف مسار السلام، مطالبا الأطراف بضبط النفس وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف مبكر لإطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية.

كما شدد المسؤول الصيني على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية، واستئناف الحوار والمفاوضات في أقرب وقت، بما يفضي إلى اتفاق سلام شامل ودائم وملزم.